“新职业：老年人能力评估师”——老龄社会30人论坛专题研讨会举办

日前，由老龄社会30人论坛暨盘古智库老龄社会研究中心、思德库养老信息化研究院（以下简称“思德库研究院”）联合举办的“新职业：老年人能力评估师”——老龄社会30人论坛第26期专题研讨会以线上直播的方式举办。

本次专题研讨会由老龄社会30人论坛2020年度轮值主席、南开大学人口与发展研究所教授原新主持，思德库研究院院长、老龄社会30人论坛成员、盘古智库学术委员田兰宁，宁波晓塘乡敬老院院长周月敏，四川护理职业学院副院长姚永萍，北京首厚康健永安养老有限公司护理部主任凌晓晨，思德库研究院院长助理宋凌寒分别以“老年人能力评估师职业前景分析”“农村敬老院老年人能力评估工作实践”“从人才培养角度谈‘老年人能力评估师’”“老年人能力评估对一线照护工作的重要意义”“思德库研究院持续推动‘老年人能力评估师’创新”为题进行了分享；盘古智库老龄社会研究中心主任、老龄社会30人论坛成员梁春晓对本次研讨会进行了点评与小结。

田兰宁认为，老年人能力评估师有助于完善社会化服务体系评估制度的建立。老年人能力评估工作专业性强，数据化，除需要具备养老服务实践经验外，还需要具备医学、心理学、社会学、法律、社会保障、社会工作等基础知识。同时，她在对老年人能力评估师的现状进行分析后表示，老年人能力评估师需要以多维度培养其价值观和伦理操守，通过实践进行培训，建立交流网络以开展合作。

周月敏分享了象山县晓塘乡敬老院逐步开展老年人能力评估实践工作的故事。她提出，老年人能力评估工作对农村敬老院养老服务的开展具有非凡的意义，需要不断学习评估理论、方法并进行持续实践。老年人能力评估可以有效防控农村养老工作中的风险，提升老人晚年生活质量。针对农村敬老院老年人能力评估工作困境，周月敏总结了三点，即缺乏专业的评估人员、急需创建规范的评估室以及缺乏资金。

姚永萍认为，社会需求与高校“老年护理”要培养教育创新型人才，首先要解决一个认知问题。将老年人能力评估师与护理专业专门化方向结合，以课程建设为载体，以提升人才培养质量为目标，助推人的全面发展与个性发展相结合。因此，教师的潜力和研究精神是推动教学质量提升的关键。

凌晓晨通过对首厚大家养老社区的展示，说明了老年人的入住流程与评估的重要性。她表示，老年人的入院评估是对其生活能力、精神状态、社会交往等多方面进行一个初步且相对全面的了解。而入住后的例行评估与及时评估将起到很好的补充作用。所以，评估工作是贯穿机构服务工作始终的一条线，是合理安排老年生活的有效依据，对老年服务工作有十分重要的指导意义。

宋凌寒介绍了思德库研究院在老年人能力评估领域的工作，包括培训标准和体系的建立以及评估课程、考试和专项课等，体现了田兰宁院长给予思德库的宗旨，凝聚爱与知识，帮助老人一同前行，赋予老人前行的力量。

梁春晓在作本次专题研讨会会议总结时表示，老年人评估服务是改善老龄服务的重要依据。构建和谐的老龄社会应在老年人能力许可的情况下，最大化发挥他们的价值，所以，老年人能力评估体系是老龄社会的重要基础设施，评估机制也可以成为有效匹配老龄服务资源与老龄服务需求的重要手段。老年人能力评估师是老龄社会新职业的开端和代表，未来，老年人能力评估体系可能会在退休制度和工作制度变迁以及工作岗位资格等多方面发挥很大作用。