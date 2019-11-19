老年健康服务体系应加速完善

11月16日～17日，由全国老龄办、广东省珠海市政府联合主办，中国老年保健医学研究会承办的中国老年健康国际论坛在珠海市举办。全国人大常委会副委员长、农工党中央主席陈竺，国家卫生健康委党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军出席大会并讲话。

陈竺指出，人口老龄化是我国的基本国情，有效应对人口老龄化应重点开展3方面工作。一是倡导积极的老龄观，积极完备政治、经济、社会、文化等各个领域的系统性安排。二是推进健康老龄化，依托基层医疗卫生服务体系和城乡全科医生队伍，加强健康指导、疾病筛查，早期发现和综合干预，强化老年人健康管理。三是健全养老服务体系，探索构建上下互通、优势互补、资源互享的“养老共同体”，加快完备养老保险、医疗保险、长期护理保险等保障框架等。陈竺强调，各国要深化老年医学方面对口合作，扩大老年健康服务人才联合培养，建立多方交流机制，携手应对人口老龄化。

王建军表示，各地卫生健康委、老龄办要加快建立完善老年健康服务体系，深入推进医养结合，同时还应发挥老年人自身的积极作用，鼓励其自强自立，并注重开展关爱老年人心理和精神层面的相关工作，努力实现积极老龄观、健康老龄化、幸福老年人的目标。

全国老龄委成员单位联络员、国家卫生健康委司局负责同志、各省（区、市）老龄办负责同志以及相关企事业单位、社会组织代表参加了论坛。