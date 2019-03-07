医生请家长放心 “长脚不长个”说法不对
对于郭明的脚，郭妈妈有些担心：“民间有一种说法‘长脚不长个’，他的脚不停长，会不会长不高啊？”
“‘脚先长就不长个’的说法是不确切的。”浙江省人民医院骨科主任、浙江省运动医学中心主任毕擎解答了家长们的疑惑。
毕主任表示，足部的骨骼发育分为多个阶段，从出生时足70%为软性骨骼，然后到足部出现硬性骨骼、出现足弓，足弓出现形态增加稳定性，再到足部可以对抗运动的稳定性，基本需要12年以上时间。儿童和青少年发育时，足部发育不仅包括长度，还包括厚度、宽度和稳定性的韧带，有时确实会与主要为纵向生长的长干骨出现短时间的比例失衡，但基本不会相差太大。
至于家长们之间很流行的一些说法，例如“夏天孩子脚容易长大”“穿宽松的鞋会导致孩子的脚变大”，毕擎觉得不准确，“脚的大小会随着气温、姿势等变化而变化，比如夏天天气炎热，血管舒张，长时间的坐、站，长时间的游泳等，孩子的脚因充血时间长就会比平常增大，但这些情况不会增加鞋码尺寸，只要进行活动舒展，保持血液循环通畅就可恢复到正常鞋码。”
他觉得，1~12岁的小孩不要穿硬底鞋，“12岁前足部的发育是从软性骨骼、韧带组织向硬性、稳定结构发育的过程，过早穿硬底鞋会影响发育、导致足部变形，在发育过程中穿过大的鞋子，尤其是穿超过正常鞋码的鞋子进行运动，这些会影响儿童和青少年足部稳定结构的发育成熟。”
那脚大是不是有利运动呢？记者咨询了体育中考训练营教练金芳芳，她是原浙江省田径七项全能运动员，具有11年的省专业运动队训练比赛经验。她也留意到了现在孩子脚偏大的现象，但她认为，脚的大小和运动能力没有必然联系，“短跑运动员的脚不大，像我1.82米的身高，平时鞋子也只穿38码。脚大的话，足弓得有多大的劲才能反弹出去啊。”
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