家长如何引导孩子正确上网
网络普及是大势所趋，也是未来生活的一部分，孩子必须学会正确上网。在此过程中，家长在某些关键阶段的引导显得尤为重要。
首先，家长自己要检视自身的手机使用行为。家长作为儿童模仿及依赖的基本群体，其行为对孩子的影响尤为关键。家长对手机的态度是影响孩子如何使用它的重要因素，如果家长使用手机就是打发时间，那么孩子也会完全接受这样的使用方式。因此，作为儿童社会化过程中模仿的“基本群体”，家长更应以身作则，力争成为孩子的意见领袖，成为一个熟知媒介、巧用媒介，能够为孩子解释手机讯息的“把关”者。
其次，提高孩子内容选择的参与度。在使用父母提供的内容这种“被动接受”状况下，与儿童自己选择喜欢的内容这种“主动接受”状况下，儿童处于不同的介入水平。当儿童对待特定内容的偏好通过选择体现出来时，他们获得了最大程度的愉悦，并处于最高程度的介入水平。因此，家长要与孩子协商制定手机使用规则，包括使用时间、使用内容等，孩子要在双方约定好的规则下使用手机。
最后，家长要传授手机使用技巧，加强使用坐姿与时间的调节意识。眼部疲劳感的发生主要和长时间的近距离阅读有关，主要包括两个因素：一是使用时间；二是使用距离。专家建议儿童接触手机的时间在每天1小时以内。在晚上休息时间与就餐时间应限制儿童使用，以避免影响正常的作息与安全饮食。
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