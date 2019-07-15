家长可利用暑假与孩子开展职业生涯探索

案例

微信公众号提问：作为小学5年级的家长，刚刚放暑假，我们就开始担心，孩子在短短几天内就已经表现出手机、电脑不离身，自由散漫的情况。让他安排假期生活他自己却说放假就是玩儿，不知道还能安排点啥？我们家长应该怎样帮孩子不荒废这么美好的暑假呢？

专家观点

北京市第十一中学分校心理教师王 丹 薇：想与孩子共度一段充实且有意义的暑期生活，家长可以引导孩子观看与职业有关的电视节目，观看这种类型的电视剧可以让孩子们了解更多与职业有关的信息，明确对职业的定位，比如我比较推荐的经典日剧《unnatural》，讲述法医的日常工作。但家长应注意，在陪孩子看剧时，要对孩子进行适当指导。影视节目虽来源于生活，但有些内容和现实生活中的职业却存在出入。孩子们在接触某一职业时，容易只关注这份职业表面的光鲜靓丽，家长要适时引导孩子了解该职业背后的辛苦与付出、工作的准入条件、工作前景及薪酬等内容。

家长还可以使用线上平台了解职业信息，孩子们可以从中更有针对性地找到想要了解的内容。家长可以帮助孩子们加入自己感兴趣的职业qq群或微信群，并关注一些微信公众号，通过与群中人员交流，了解一手职业信息。例如：如果他们对教师这一职业感兴趣，可以关注公众号“教师招聘助手”“中国教师”等。家长也可以同孩子一起，通过各大网络招聘平台了解孩子感兴趣的某一职业招聘要求，进而以此为目标，与孩子一起制定生涯发展规划。

此外，家长通过让孩子参与社会实践活动，直接接触并了解某些职业的信息，并在真实的或模拟的工作环境中进行体验，树立正确的工作观。需要注意的是在进行职业体验前，学生可以制订自己的职业体验方案，体验结束后，家长同孩子一起讨论反思报告，思考职业体验中哪些与自己之前所想的不同。如果家长的工作单位适合对孩子开放，可以同单位协商，跟随父母进行一天工作，了解父母的工作的具体内容。

家庭对孩子成长的影响重要且深远，引领孩子的生涯发展，家庭有独特优势，有不可替代的资源。不管孩子处在哪个年龄阶段，家长们都可以充分利用暑假，开展有针对性的生涯教育，为孩子的未来打下坚实基础。(记者 武文娟)