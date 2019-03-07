利用瑜伽球练核心肌肉

受健身流行文化影响，“核心训练”早已成为热词。可以说，如果没有良好的核心训练，就不能算真正的功能性训练。

所谓“核心”，即人体的中间环节，就是肩关节以下、髋关节以上，包括骨盆在内的区域，是由腰、骨盆、髋关节形成的一个整体。核心肌群可分成两类：一是稳定肌，负责维持脊椎与骨盆，保持肌肉与关节位置，保持运动时躯干稳定；二是驱动肌，负责躯干扭动、旋转、屈伸等。核心肌肉负责上下肢运动时的动态连结，稳定的核心有助于提高运动表现、维持良好身体姿态、减少运动损伤。

想了解自己核心力量如何，这里介绍一个简单的测试方法：做5次以上俯卧撑（女性可采取跪卧撑），或1分钟平板支撑，看头、脊柱、臀和下肢能否维持在一直线上。如不能以标准动作完成，则表示需加强核心肌肉力量练习。

训练核心力量的方法很多，如：平板支撑、俯卧撑、臀桥、V字支撑等。核心训练还能通过改变四肢位置或借助器械来增加难度，如利用瑜伽球提供不稳定支撑，可增强对核心肌肉的刺激，提高协助肌和稳定肌的协同作用。相比在平地上训练，这样能获得更好的躯干平衡和肌肉刺激，提高本体感受能力、协调性、稳定性以及神经-肌肉的动作控制能力。下面给大家介绍几个用瑜伽球训练核心力量的方法。

1.瑜伽球肘支撑腹桥。双肘支撑于瑜伽球上，两脚尖及脚后跟合并在一起，动作标准与徒手平板支撑相同。30~60秒/组，每次练2~3组。

2.瑜伽球卷腹。将瑜伽球置于腰臀部，膝部屈曲90度，卷腹，同时保持瑜伽球稳定和骨盆处于中立位。可通过改变手的位置来增加难度。10~15次/组，每次练2~3组。

3.跪姿肘滚球。跪姿，将瑜伽球置于肩部下方，前臂置于球上方，保持骨盆与颈部中立位，向前滚动。滚动时髋部前移，再缓慢返回原位。10~15次/组，每次练2~3组。

4.瑜伽球桥式膝屈伸。仰卧，双脚跟踩在瑜伽球上，头肩着地，双手置于体侧保持平衡，屈膝时用双脚把瑜伽球拉回，使骨盆抬高，至屈膝90度后再伸膝回动，保持脊椎平直、稳定。15~20次/组，每次练2~3组。

5.瑜伽球靠墙半蹲。将瑜伽球置于墙与后背之间，两脚同肩宽，两臂自然平举于胸前，挺胸抬头，腰背平直，小腿垂直于地面，缓慢屈膝下蹲至90度，然后回动，保持身体稳定。15~20次/组，每次做2~3组。

6.直腿倒V起。俯卧撑姿势，双臂支撑于地面，略宽于肩，双足并拢，置于瑜伽球上，屈髋至90度（膝关节可略屈曲），使身体呈倒V字形，双脚带动瑜伽球滚动时，要保持躯干稳定，然后伸直至身体水平，不要塌腰。10~15次/组，每次练2~3组。

读者请注意，练习中要保持身体姿势中正、动作稳定流畅，并注意配合呼吸（用力较大的动作呼气）。可根据自己的锻炼目标，采用有针对性的练习动作，以刺激不同的目标肌肉群。还可根据运动能力，适当调整练习次数与组数，也可配合哑铃、弹力带加大难度或提高强度。由于瑜伽球提供的是不稳定的平面训练，在进行难度较高的动作时，一定要注意安全，避免受伤。▲