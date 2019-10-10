30岁的小李是个白领一族，平时的体育活动就是打篮球。最近，小李出现左胯疼痛的情况，坐着也疼，走路也疼，甚至还有点用不上劲的感觉。走路时脚尖稍稍歪一点，就可能感觉大胯被卡住了，要休息一会儿才能好转。小李回想自己打篮球期间也没有受伤，百思不得其解中来到了医院。经检查，医生告诉他得了“髋臼撞击综合征”。

髋关节是连接躯干和下肢稳定的、较为复杂的大关节，由髋臼、股骨头、关节囊以及韧带构成，主要作用是承载身体的重量和完成多轴向的运动功能。髋臼周围有髋臼盂唇，它加深了髋臼，从而使髋关节更稳定。

髋关节撞击综合征是由于其解剖结构异常、运动损伤等引起髋关节疼痛、活动受限等症状的疾病。在20~40岁运动较多的年轻人群中，髋臼撞击综合征最为常见，发病率为10%~15%。髋关节撞击综合征大多表现在腹股沟处，即髋关节外侧疼痛，发病初期为间断性疼痛，如果患者不重视，间断性疼痛会转变为持续性疼痛；髋关节的弹响和交锁多是盂唇撕裂引起的。

如果考虑髋臼撞击综合征，医生会给患者做一下查体及撞击实验，握住患者的小腿、膝关节被动地屈曲、内收、内旋髋关节，也就是跷二郎腿的动作，此时患者会感到髋关节疼痛。此外，X光、CT和核磁共振检查也有助诊断。医生会根据患者的症状严重程度、影像学资料、发病时间等选择保守治疗还是手术治疗。发病时间较短、疼痛间断发作、症状不严重、影像学资料显示没有髋臼盂唇损伤的患者，可接受保守治疗，包括限制髋关节运动、口服非甾体抗炎药物、理疗等。如果保守治疗效果不佳就需要手术治疗。▲