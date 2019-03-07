小皮筋拯救 “鼠标手”
进入信息时代后，手机、电脑在工作、学习、娱乐中发挥着重要作用。与此同时，由于过度使用电子产品，一些人得了“鼠标手”，给生活带来很多不便。“鼠标手”又称“腕管综合征”，是由于长时间使用鼠标、键盘或骑行（手腕压在车把上），导致腕管内的正中神经受卡压，引起手指疼痛、麻木、肌肉无力和功能障碍等的一种疾病。
如果“鼠标手”症状较重，明显影响工作和生活，首先要注意休息，不可长时间重复手指、手腕活动，避免所有加剧症状的动作。其次，采用适当的治疗手段，通常建议局部注射治疗，即打“封闭”，并配合服用止疼药，以尽快缓解症状，促进恢复；也可采用理疗（热敷、红外线、超短波、超声波等）、肌贴、针灸、按摩等治疗方法。如果疗效不明显，症状持续时间较长，患者还需采用小针刀或手术松解。另外，为了促进恢复，预防“鼠标手”复发，康复锻炼必不可少。下面介绍2个简单动作，拯救你的“鼠标手”。
1.皮筋抗阻伸指。五指合拢，用一根皮筋或橡胶圈套在手指远端，五指张开至最大角度，对抗皮筋阻力，并保持1~2秒，然后合拢。重复以上动作10~15次/组，每次练2~3组。
2.小器械放松手部肌肉。患者可购买手心按摩器（多角/六角按摩球）、筋膜球、按摩器等小器械，用于放松手部、前臂部位的肌肉，这样能缓解肌肉紧张和疼痛症状。
请读者注意，预防“鼠标手”，要让工作环境符合人体工程学原理，比如个人座椅和办公桌的高度、比例要搭配适当；电脑键盘要摆放得当，避免操作时手腕角度过度弯曲；采用支撑手腕的硅胶鼠标垫。最重要的是，要定时休息，适量活动，避免长时间单一动作。▲
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