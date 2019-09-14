托腮看电脑 骨骼变形

看电脑时，人们常有一些坏习惯，不仅让眼睛疲劳，全身都会受伤害。

一只手托腮。单手托腮时，手掌和手腕呈90度角，整个脑袋的重力都要靠手掌和手腕来支撑，时间长了，骨骼就会出现一定程度的变形。另外，用手抵着下巴，会给下巴造成非常大的压力，不光伤害骨骼，脸部还易形成皱纹。所以，单手握鼠标时，另一只手最好平放在桌面上或椅子扶手上。

跷二郎腿。二郎腿坐姿造成腰椎与胸椎压力分布不均，导致脊椎神经受压，引起腰背痛、臀部下垂、腿麻等症状。这种姿势还会阻碍下肢静脉回流，容易造成静脉曲张，长时间会出现小腿青筋暴突等问题，此外对生殖健康也不利。正确的坐姿应当保持双腿大致平行，双膝自然屈曲并拢，双脚平放于地面。重要的是，保持同一坐姿1小时后，要适当放松一下，起来活动活动。

驼背。有时候看电脑，不经意间就弯腰驼背，会让背部酸痛，感觉劳累。建议坐姿保持三个90度：上半身保持颈部竖直，两肩自然下垂，上臂贴近身体，肘部屈曲90度操作键盘或鼠标；下半身腰部靠在椅背，保持挺直，腰部和大腿成90度；膝部自然弯曲90度，双脚平放在地面。当然，长时间保持一个坐姿身体也会累，偶尔放松一下也并无不可。

眯眼皱眉。长时间盯着电脑屏幕，难免眯眼、皱眉，面部肌肉处于紧张状态，会加速面部衰老。因此，要保持正确坐姿，调整电脑屏幕至自己能轻松看清的距离。

键盘上吃零食、喝饮料。英国曾做过调查，随机对办公室的键盘进行检测，发现键盘上的细菌数堪比马桶。国内随机调研中，有超过一半的人表示“从来没有清洁过键盘”。经常被使用的键盘上，每天有2克杂物沉积，如毛发、灰尘、烟灰、汗渍、饮料渍、面包屑等。摸了这样的“细菌聚集地”，再用手拿东西吃，很容易生病。▲