90后姑娘，何以半口牙都没了

早上刷牙，28岁的小萌（化名）突然一颗门牙脱落，吓得她赶紧请假去医院。谁知，到了医院一检查，医生告诉她上排牙已全部松动，没掉的都得马上拔，当时她的心全凉了。为什么自己如此年轻牙齿状况就会这样糟糕？一连串的担忧与疑惑一齐涌上心头。

90后姑娘牙齿不同程度松动

上半口已不能保留全部拔除

个子娇小、穿着时髦，远见小萌与一般90后姑娘没多大差别。只是凑近了就能发现，她用口罩把自己的下半张脸包得严严实实。“元旦放假前我刚把上排牙都给拔了，想象一下没牙的老太太嘴唇塌陷的模样，我现在都不敢照镜子看自己。”说着她拉了拉口罩的边沿，生怕露出一点不美的样子。

而关于小萌的这次拔牙，她的主管医生、杭州口腔医院牙周粘膜科的李智医生悄悄告诉钱报记者：“那天拔完牙后，她在诊室里呆坐了近半小时，一屋子的医生护士就静静地陪着，谁也不敢说话。”

事实上，小萌内心非常明白，自己这一口坏牙，在没被拔掉前早已没什么作用。因为大部分有不同程度的松动，最近这6年来，已逐渐丧失了咀嚼功能，她一日三餐只能吃点软的或是糊的东西，偶尔嘴馋时喝点肉汤或是吞块肉，早已不知道吃肉是什么味道。每次跟同事聚餐，她基本都不动筷子，就稍微喝点汤羹意思一下，大家招呼她多吃点，她只能尴尬地笑笑说：“减肥”。

如今，拔掉没用的牙齿仅是治疗的第一步，为小萌今后的生活质量考虑，她还得种牙，需花费十五六万元。

6年时间从轻度到重度牙周炎

牙龈出血或红肿万不可小觑

李智医生说，导致小萌半口多牙松动至功能丧失的是重度牙周炎。

一般的人牙周炎只是局部发生，比如常见的刷牙时出血、牙龈红肿等。但小萌因拖延6年没及时治疗，结果蔓延至全口牙，炎症深入到牙骨，长在上面的牙齿才逐步松动。

“牙周炎从轻度到重度，一般会经历几年到几十年不等，存在较大个体差异，像小萌这样才6年时间就如此严重的实属少见，而且她还这么年轻。无疑给我们所有人都敲响了警钟，对牙周炎这种小病马虎不得，一旦发现及时治疗很重要。”李智医生说。

但另一个奇怪的现象是，为什么口腔卫生糟到患重度牙周炎的小萌至今不蛀牙呢？

李智医生解释说，这是因为导致蛀牙和牙周炎的致病菌菌群不同。导致蛀牙的致病菌主要有变形链球菌、唾液链球菌等，而导致牙周炎的致病菌主要有牙龈卟啉单胞菌、伴放线聚集杆菌等。且两类致病菌的特性也大不相同，前者比较喜欢挑战坚硬的牙体，后者则偏向于侵犯牙周组织。

事实上，每个人口腔里都含有这两类致病菌，只是组成比例存在较大个体差异，当某一种致病菌占比较大时，对应的那一种口腔疾病就会更突出。设想一下，要是小萌嘴里多一些导致蛀牙的致病菌，疼得她早早去治疗，说不定就不会延误至此。不过，归根结底还是得正确刷牙，才能从根本上预防牙周炎和蛀牙的发生。

预防牙周炎的方法与预防蛀牙一样，都是认真刷牙。除此之外，李智医生建议定期进行牙周检查和维护，比如：洗牙可以对附着在牙齿上的牙结石和牙菌斑进行深度清洁，口腔卫生好的人可以半年至一年洗一次，抽烟或是已确诊重度牙周炎的人最好3个月就洗一次。不过，洗牙并不等于是牙周炎治疗，隐藏在牙龈深处的致病菌还得进行专业的处理，需请专科医生给出长久的方案才能让牙周炎不再复发。