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热爱锻炼的人年轻30岁

2019年01月04日08:47 来源：人民网-生命时报

运动可使人“逆生长”到什么程度？美国鲍尔州立大学运动科学家称，坚持锻炼的老年人肌肉健壮程度丝毫不亚于年轻人。

研究人员选取28名70岁以上老人作为研究对象。参试者均从上个世纪70年代开始就一直坚持锻炼，研究人员希望通过他们考察体育运动如何抵御衰老造成的身体功能减退。科学家们测试了参试者的有氧耐力，并测量了他们肌肉中毛细血管和酶的数量。分析结果显示，与不怎么运动的同龄人相比，那些经常锻炼的人生理年龄至少年轻30岁，状况最佳者甚至和20多岁小伙子相当。

研究人员表示，虽然这些研究对象不是运动员，但他们早已将健身纳入日常生活，把锻炼当成了一种兴趣爱好。参试者有氧耐力较强，肌肉中毛细血管和酶的数量比不运动的同龄人多。这意味着他们有效地抗击了衰老对身体的影响。专家指出，老年人完全可以通过体育运动储备健康的体能，有效地延缓身体衰老进程。▲ （卢一飞）

(责编：李轶群、杨迪)


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