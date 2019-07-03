50岁后，每10年肌肉力量下降12%～14%、肌肉质量下降约6%
锻炼速肌，走路防摔
马 明
东南大学附属中大医院康复科医学科副主任治疗师 马 明
人的老化带来了肌肉的减少，而肌肉分为“速肌”（又称快肌）和“慢肌”。通常，有氧运动锻炼的是慢肌，突击式运动，如短跑、跳跃等，锻炼的是速肌。一般情况下, 50岁后,每10年的肌肉力量下降12%~14%、肌肉质量下降约6%，速肌减少的速度比慢肌快。若中老年人速肌大量减少，在走路趔趄时，不能迅速调整姿态，以致摔倒。因此，中老年人除了有氧运动锻炼慢肌外，还要做些练习增加速肌，恢复由于衰老而丢失的肌肉力量和质量。
下面就为大家介绍几个简单易行的速肌训练动作：
1.膝部俯卧撑。双手距离略比肩宽，膝盖弯曲，做俯卧撑时保持背部平直，做7~10次。该动作可以锻炼胸肌和肱三头肌。
2.俯卧撑。双手距离比肩略宽，撑起时保持背部平直，当胸部即将触地时支撑起身体，注意动作要做到位，做6~8次。
3.双臂交叉仰卧起坐。屈膝仰卧，双臂交叉置于胸前，团身起身或半坐姿势，然后还原，做7~10次。该动作可以锻炼腹肌。
4.俯卧抬腿。面朝下趴在地板上，让同伴帮忙压住上身，双腿弯曲向上抬起，做5~10次，避免过度伸展。该动作可以增加背部力量和耐力。
5.快速上下台阶。快速上下一级台阶，即左脚迈上台阶，右脚跟上，左脚落下台阶，右脚跟着落下，快速重复这个动作，一次30秒左右；然后换右脚迈上和落下，左脚跟进。
6.膝半屈。双腿分开，双手置于髋部，下蹲至大腿与地面平行，然后还原，做7~10次。锻炼时，可以在脚后跟下垫一块厚度3厘米左右的物体，来帮助平衡。该动作可以锻炼腿部的力量和耐力。
7.起踵。身体直立，双手置于身体两侧或髋部，双脚并拢，脚尖着地，抬起脚后跟，做20~40次。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn