睡得好不好，反应血压稳不稳

一天睡上10个小时仍然感觉困顿，原本控制良好的血压突然飙升，患者张先生连吃四种降压药发现没用，前往医院就诊才知道，睡得久不等于睡得好，而睡不好可能诱发难治性高血压。

“睡得好不好，关系到血压稳不稳”，武汉市第四医院心内科主任胡立群解释，张先生患的睡眠呼吸暂停综合症是患者在睡眠期间咽喉部肌肉塌陷，吸入气流受阻，导致呼吸紊乱，它是导致难治性高血压的一个危险因素。睡眠呼吸暂停综合症会出现打鼾、嗜睡等症状，不少人以为打鼾就是睡眠质量良好，其实恰好相反，睡眠中长期缺氧，会导致低氧血症和高碳酸血症，引起交感神经兴奋，升高血压。

上海第一人民医院心内科洪江主任医师也提醒，睡眠不好，尤其是熬夜，会直接影响血压的控制，造成血压不稳定。通常人的血压呈现白天高、夜间低的“勺形”变化规律，这样，人在夜间睡眠时身体的各个器官也可以得到很好的休息。如果熬夜，夜间的血压会因为交感神经不能得到休息，甚至因为失眠引发焦虑进而造成血压上升，这种情况对心、脑等器官损害更大。服降压药的效果也会大打折扣。因此，要想控制血压，一定要好好睡觉。