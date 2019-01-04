粤贫困丙肝患者  可在中山三院获免费用药

记者从中山大学附属第三医院获悉，即日起，低保、低收入的慢性基因型1、2、3或6丙型肝炎病毒（HCV）感染患者可在该院申请免费用药。由中国初级卫生保健基金会发起的丙肝患者援助项目，将令贫困丙肝患者得到全疗程正规治疗，最高可获12万元的赠药。

丙肝具有高隐匿性、高漏诊率、高慢性化、低知晓率的特点。WHO数据显示，每年约有39.9万人死于丙肝，主要原因是肝硬化和肝细胞癌。

中山大学附属第三医院肝脏病医院副院长、感染性疾病科主任高志良教授表示，我国的丙肝感染率为4.3/1000，丙肝感染者预估达到1000万。与乙肝一样，丙肝如不能及时治疗可能导致严重的肝硬化等各种并发症。然而，丙肝并没有明显症状，如果不检查抗-HCV（丙肝病毒抗体），几乎不能被早期发现。

高志良指出，丙肝病毒的传播途径与乙肝相同，为血液、性和母婴，其中最主要的途径是血液传播。

早期诊断能够预防可能因感染带来的健康问题并防止病毒传播，建议高感染风险人群进行筛查。

和乙肝不同，丙肝可以治愈。中山大学附属第三医院感染性疾病科张晓红教授指出，我国目前丙肝的标准治疗方案是干扰素联合利巴韦林，但有效率较低，不良反应和药物相互作用较大，此外，患者耐受性差，难以坚持。很多国际权威指南已推荐口服直接抗病毒药物方案进行治疗，治疗疗程短、副作用小、治愈率高，将丙肝变成一个较易治愈的疾病。

“抗病毒药物可使95%以上的丙肝感染者得到治愈，但得到治疗的患者仍然非常少。”高志良表示，WHO数据指出，2015年，已确诊的患者中仅有7.4%开始了治疗，2016年，丙肝治疗的全球覆盖率也仅有13%。

“除了丙肝发现困难，药物可及性也是影响丙肝治疗率的重要原因。”中山大学附属第三医院副院长崇雨田教授认为，口服直接抗病毒新药效果好，但较为昂贵，慢性丙肝患者尤其是贫困患者往往难以承受这笔治疗费用。

为应对这个问题，中国初级卫生保健基金会发起的丙肝患者援助项目将为低保患者提供全疗程免费药物，为低收入人群提供半程的赠药。该项目已覆盖80个项目城市，200余家医院，超过1000位医生参与项目，援助患者超过4000位。（全媒体记者任珊珊 通讯员甄晓洲、周晋安）

中山三院申请丙肝患者援助项目流程

初筛地址：中山大学附属第三医院感染科门诊

援助对象：

（1）经丙肝专家确诊适用索磷布韦片与利巴韦林联合治疗的慢性丙肝病毒基因1、2、3、6型感染的低保患者。

（2）经丙肝专家确诊适用索磷布韦片与利巴韦林联合治疗的慢性丙肝病毒基因1、3、6型及伴有晚期肝纤维化/肝硬化或基线病毒浓度高或说明书列明的其他对干扰素治疗应答率低等情况、确需延长疗程的慢性基因型2丙型肝炎病毒感染的低收入患者。

申请援助需要提供的材料：

（1）提供中华人民共和国居民身份证。

（2）提供低保或是低收入证明。