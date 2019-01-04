肝脏是个相对“沉默”的器官，对感觉不够灵敏。有些患者只有进行肝功能化验或肝脏超声检查时，才发现自己患有肝病或肝病有所进展。临床上，肝病进展也是有“信号”的。

1.肝脏发生问题时，有些人可能会感到乏力、腹胀或食欲不振。2.损伤较重时，还会出现尿色加深、皮肤和眼睛的巩膜黄染。起初，患者的尿液为淡黄色，逐日加深，浓如茶色或豆油状；继而皮肤及巩膜也开始发黄。需要强调的是，尿的颜色越黄，说明肝细胞受到的破坏越重，病情好转后尿色也会逐渐恢复正常。3.慢性肝病患者还可能出现蜘蛛痣和肝掌。前者多出现于面部、颈部及胸部；后者主要出现在双手手掌两侧的大、小鱼际以及指尖处，呈粉红色斑点和斑块，色如朱砂，按压后即为苍白色，掌心颜色正常。肝掌为慢性肝炎、肝硬化的重要标志之一。

健康人群需要定期体检，已患有慢性肝病的患者更需要在医生指导下进行系统治疗和定期监测。▲