热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

公安机关立案侦查：权健涉嫌传销犯罪和虚假广告犯罪

2019年01月02日15:21 来源：人民网-人民健康网

相关报道：

“权健事件”调查组：函请国家市场监督管理总局全程监督 对有关线索一查到底

涉嫌虚假宣传行为 天津武清市场监管局对权健公司立案调查

进驻权健集团联合调查组：将根据调查结果分类处置 违法违规坚决打击

天津市成立联合调查组进驻权健集团展开核查

人民网北京1月2日电（尹莉娜）今日下午，备受社会关注的“权健事件”调查取得阶段性进展，据天津市人民政府新闻办公室官方微博@天津发布的消息，公安机关对权健涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪立案侦查。

自“权健事件”联合调查组进驻以来，经过调查取证，事件处理工作取得了阶段性进展。本着依法依规依事实的原则，相关部门对权健公司涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪进行立案侦查。

据联合调查组介绍，经前期工作发现，权健公司在经营活动中，涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪，公安机关已于2019年1月1日依法对其涉嫌犯罪行为立案侦查。

同时，相关部门依法查处取缔不符合消防安全规定的火疗养生场所、开展集中打击清理整顿保健品乱象专项行动。

联合调查组有关负责人表示，天津始终坚持以人民为中心的发展思想，对人民的健康高度负责，合法的依法保护，违法的坚决打击，违规的取缔整治，绝对不允许打着直销的旗号干着传销的勾当。对于违法违规行为，我们的态度是严厉打击、严厉查处、绝不手软。 

(责编：尹莉娜、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn