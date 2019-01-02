公安机关立案侦查：权健涉嫌传销犯罪和虚假广告犯罪

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人民网北京1月2日电（尹莉娜）今日下午，备受社会关注的“权健事件”调查取得阶段性进展，据天津市人民政府新闻办公室官方微博@天津发布的消息，公安机关对权健涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪立案侦查。

自“权健事件”联合调查组进驻以来，经过调查取证，事件处理工作取得了阶段性进展。本着依法依规依事实的原则，相关部门对权健公司涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪进行立案侦查。

据联合调查组介绍，经前期工作发现，权健公司在经营活动中，涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪，公安机关已于2019年1月1日依法对其涉嫌犯罪行为立案侦查。

同时，相关部门依法查处取缔不符合消防安全规定的火疗养生场所、开展集中打击清理整顿保健品乱象专项行动。

联合调查组有关负责人表示，天津始终坚持以人民为中心的发展思想，对人民的健康高度负责，合法的依法保护，违法的坚决打击，违规的取缔整治，绝对不允许打着直销的旗号干着传销的勾当。对于违法违规行为，我们的态度是严厉打击、严厉查处、绝不手软。