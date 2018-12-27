最新回应：天津市成立联合调查组进驻权健集团展开核查

人民网北京12月27日电（尹莉娜）27日下午，天津市人民政府新闻办公室官方微博@天津发布发文表示，25日，坐落于天津市武清区的权健集团被自媒体指出涉嫌虚假宣传、传销等诸多问题，引起广泛关注。天津市委、市政府高度重视，责成市市场监管委、市卫健委和武清区等相关部门成立联合调查组，对网民关注的诸多问题展开调查核实。目前，调查组已进驻权健集团展开核查。

事件回顾：

25日，自媒体“丁香医生”一篇《百亿保健帝国权健和它阴影下的中国家庭》的文章在朋友圈刷屏，其中指出权健集团涉嫌虚假宣传、传销等诸多问题。

26日凌晨，权健自然医学科技发展有限公司在微信公众号“权健自然医学”发文表示，自媒体“丁香医生”发布的刷屏文章不实，是“利用从互联网搜集的不实信息，对权健进行诽谤中伤，严重侵犯权健合法权益，致使社会大众对权健品牌造成误解”，并要求“立刻撤销该稿件并刊登道歉声明”。

声明原文如下：

26日上午，自媒体“丁香医生”在微博发表回应称：不会删稿，对每一个字负责。