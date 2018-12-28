进驻权健集团联合调查组：将根据调查结果分类处置 违法违规坚决打击

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天津市成立联合调查组进驻权健集团展开核查

人民网北京12月28日电 （记者杨迪）权健集团联合调查组又有新消息。据天津市人民政府新闻办公室官方微博@天津发布的消息，12月27日下午至晚间，进驻权健集团的联合调查组已分成若干小组，分别针对舆情关注的“周洋就诊”、是否涉嫌夸大宣传、是否涉嫌非法传销、医疗资质、保健食品安全等开展工作。现场，调查组成员一直都在紧张忙碌，且不断有各方面的专家加入。

28日清晨，调查组相关负责人在接受媒体采访时表示，市委市政府一直对此高度关注，要求尽快查清事实，回应社会关切。

“按要求，我们将根据调查结果，依法分类区别处置，合法的依法保护，违法的坚决打击，违规的取缔整治。”该负责人表示，对涉及到专业领域的，调查组已邀请相关权威专家进组协助核查，此外也一直在与国家相关部委和兄弟省市积极对接，对专业技术认定等层次高、专业性强的重要工作，寻求指导帮助。

这位负责人指出，一经查实违法违规行为，将坚决打击，严格处罚，毫不手软；对于合法经营部分，也会进一步予以规范，加强监督和监管。

@天津发布 截图