涉嫌虚假宣传行为 天津武清市场监管局对权健公司立案调查

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人民网北京12月29日电 （记者崔元苑）今日早间，据天津市人民政府新闻办公室官方微博@天津发布消息称，针对联合调查组发现的天津权健公司部分产品涉嫌存在夸大宣传的问题，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条的规定，天津市武清区市场监管局已对其涉嫌虚假宣传行为立案调查。

28日，天津市副市长、联合调查组组长康义接受记者采访时表示：“最近，天津权健公司涉嫌夸大宣传、传销等问题引起社会广泛关注，对此，天津市委、市政府高度重视，作为联合调查组组长，深感责任重大。过去的24小时，调查组分为若干小组针对不同的问题进行专项调查取证。目前经过初步核查，天津权健公司部分产品涉嫌存在夸大宣传问题。针对其他问题，调查工作仍在紧张进行中，调查结果会及时向社会公布。”