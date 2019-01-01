临床中，医生发现，在跌打扭伤后，一些患者因为错误的护理知识导致了病情加重，例如该热敷时选择了冷敷，该冷敷时选择了热敷。有的人以为只是身体皮外伤不加重视，导致埋下隐患，数年后旧患再次发作。发生急性扭伤或慢性损伤时，应该规避哪些常见错误？一起来听听骨科医生怎么说。

案例：扭伤后涂药油 次日脚肿一倍

暨南大学附属第一医院运动医学中心副主任李劼若副主任医师介绍，造成扭伤的常见场景有两种：一种是“低头族”习惯边走边看手机，一不留神扭伤了；另一种是因为天气寒冷，人体对外界的敏感度降低，反应变慢，容易滑倒扭伤。

一些人认为扭伤是小问题，自己在家处理一下就可以了，结果因一些常见错误导致病情加重。李劼若介绍，数日前，一名30多岁的女患者扭伤了脚踝，当晚进行了冷敷，次日醒来发现情况有好转，于是涂抹了活络油并按摩，结果脚部突然肿胀一倍以上。

医生介绍，错误应对方式导致伤情变重的病例还有很多：有的患者四肢或关节受伤，3天后虽已基本不影响活动，但还感觉疼痛，听信了“运动伤后24小时内冷敷，超过24小时采取热敷”的说法，结果肿痛加重，影响了活动，局部还出现红、热，只能到医院就诊。

“患者病情加重就是因为选择了错误的方式，上述两种场合都应该冷敷，却用了热敷，而且不该用活血类的药物时候用了活血的外用药。”李劼若说。

急性损伤 警惕三大错误处理方式

临床看诊多了，李劼若总结出急性扭伤或撞伤后患者常会犯的三大错误。

第一种：扭伤后第一天发现肿痛，24小时内立刻冰敷，第二天发现没什么事了，就不管了。实际上，扭伤后肿胀是一个逐步蔓延的过程，这种肿胀情况往往在2~3天内达到顶峰，有的甚至一周，高峰期过后，肿胀逐步往下波段走，而在肿胀发展的整个过程中，很可能内部处于缓慢出血状态，受伤部位内部会发热，这时候应该继续采取冰敷帮助降温。

第二种：扭伤后脚长期垂下来，随意走动加重受伤部位负担。李劼若介绍，急性脚部扭伤后，按理说应该尽量让脚部抬高至与心脏持平的水平，以克服脚部血液回流心脏的阻力，并减少受伤部位所受重力的负担。保持脚部与心脏高度水平比较难做到，可以采取尽量让脚部稍微垫高一点的方法休息，以帮助缓解病情。

第三种：急性损伤后患者感觉没太大问题，立刻涂抹活络油或者红花油，希望活血化瘀。“这时候无异于火上加油！”李劼若解释，急性损伤发生时，局部处于出血状态，这时应该尽快帮助内部止血，用活血化瘀功效的药油只会让出血更严重，“涂抹药油按摩几下，水肿更厉害了，这里面除了出血性水肿，还有受伤部位因为刺激产生炎症因子而出现的反应性水肿”。

支招：受伤后的正确处理方式

急性损伤：尽快冰敷

急性损伤常由于突发的外伤引起（比如跌倒、扭伤以及直接撞击等），通常马上引起疼痛。急性损伤后，局部发生出血、炎症反应、肿胀以及疼痛，必须立即控制。此时尽快冰敷能够降低组织温度、降低代谢率和神经传导速度、收缩周围血管，达到消肿、止痛的功效。

根据损伤的面积及深度，冰敷持续时间一般不超过20分钟。每隔2~3小时可再次冰敷。这阶段，千万不能使用活血类的外用药物（各种活络油、红花油等）揉擦，否则会加重肿痛的情况。

在急性损伤的最初3~5天内，出血只要被控制住了，后续也没发生炎症，可以交替进行冷敷和热敷。10分钟冷敷，然后直接10分钟热敷。冷敷时血管收缩，转换为热敷后血管会舒张，大量的血液流入受伤区，有利于受损组织修复。血液是供应能量和营养的重要因素，对于伤后组织修复有重要作用。

不过，医生提醒，有时不是专业人士很难判断出血是否得到了控制、炎症是否存在，用了热敷有时也会加重症状。在这阶段，不懂判断的人士最保险的办法，还是继续间隔冷敷，并随时观察。

慢性损伤：通常用热敷

慢性损伤，通常长时间因反复劳损和过度使用而缓慢起病。当然慢性损伤也可能是由于急性损伤后未及时治疗或治疗不当发展而来。

热敷治疗一般需要15~20分钟，可以用热瓶子、热毛巾或者市面上卖的热敷袋进行。使用热瓶子之类的需要外裹毛巾或者衣服，防止热灼伤。

慢性损伤后通常使用热敷，帮助缓解肌肉紧张、减少疼痛、增加韧带和肌腱的弹性、增加局部血供。运动前热敷慢性损伤处，可以帮助热身，增加组织灵活性和柔韧性。

警惕： 拍X光片没事≠真的没事

李劼若介绍，一般扭伤过后，拍X光片看到骨头没事，并不等于“万事大吉”。因为关节除了骨头，还包括软骨、韧带、膝关节的半月板等软性组织，X光片能查看到的是骨头情况，难以发现软组织是否受伤。

专家表示，如果不是太严重的扭伤，一般人休息4~6周静待软组织完成修复，但是有的患者在这个期限过后发现关节还疼痛，这说明内部还有损伤，自身的修复能力弱。有的患者甚至无法做到自我修复，需要外界治疗辅助。

这时候，患者应该到医院专科，通过核磁共振或者专门的关节B超，观察软组织受伤情况，尽早介入治疗。否则，关节软组织的损伤被忽略了，内部修复没有完成，对关节保护削弱，容易造成关节不稳，进一步发展成创伤性关节炎，可就麻烦了。

李劼若提醒，对于一般扭伤，也应该尽量佩戴支具，帮助受伤部位固定，必要时打上石膏，以尽量提供稳定的外部环境帮助受伤部位做好内部修复工作。

急性处理后，在后期的康复阶段，也要注意科学康复的方法，练习肌肉的力量。

提醒： 天冷要注意关节保暖

慢性损伤如老年关节炎、腰肌劳损等，可以掌握一些热敷的方法。

李劼若提醒，慢性损伤中，比较常见的是老年关节炎，一些人50多岁就开始发觉上下楼梯或者蹲下时膝关节疼痛，这说明很可能有膝关节炎了。“膝关节有三个关节面，内外侧胫股关节面和髌股关节面，其中髌股关节面最容易磨损出现退变，表现常见为上下楼梯疼痛、下蹲起立时感觉疼痛。”

当膝部关节炎出现时，冬天可以采取一些热敷的方法帮助血管扩张，血液循环，加速血液的新陈代谢。如物理工具热敷，又如配合使用活络油、红花油搓热，也可用双手在膝关节部位用球形按摩方式搓热，可以缓解疼痛症状。

但是，专家强调，这些方法只能是日常保健，并不能达到治疗的功效，膝关节炎的早期介入时机非常重要，因此，一旦发现有早期膝关节炎症状，要尽早干预，接受规范治疗，以免病情逐步加重。

医生提醒，这两天气温明显下滑，关节也会“怕冷”，老人要注意关节的保暖，必要时可以在膝关节部位加护垫，晚上睡觉时也要注意肩关节不要着凉。