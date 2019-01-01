七种情况慎用维生素C

大航海时代，许多水手在远洋航行时丧命于一种奇怪的疾病，表现为全身乏力、皮肤溃烂、牙龈出血，这就是很多人都知道的坏血病。数百年来，坏血病是无数远航水手们不可逃脱的噩梦。直到1747年，苏格兰军医詹姆斯·林德发现引起坏血病的原因是缺乏维生素C，才解开了这世纪难题。也正是由于这个原因，维生素C又得名抗坏血酸。在临床上，维生素C 除治疗坏血病以外，还用于各种急慢性传染病及紫癜的辅助治疗。近年来发现，大剂量应用维生素C对于病毒性心肌炎、晚期肿瘤也有一定的辅助治疗作用。

不过，万物都有两面性。长时间大剂量摄入维生素C可能会导致尿液酸性增高，不利于某些物质从尿液排出，进而诱发结石。另外，维生素C还可能影响实验结果，干扰疾病诊断，甚至会诱发或加重某些疾病。总的来说，有下列7种情况者应慎用维生素C。

1.半胱氨酸尿症；2.痛风；3.高草酸盐尿症，草酸盐沉积症，尿酸盐性肾结石；4.糖尿病（因维生素C可能干扰血糖定量）；5.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（因其可引起溶血性贫血）；6.血色病；7.铁粒幼细胞性贫血或地中海贫血（因其可致铁吸收增加）及镰形红细胞贫血（因其可致溶血危象）。

维生素C是一种水溶性维生素，在体内，它除了作为高效抗氧化剂减轻体内氧化应激反应之外，还是维持人体正常代谢和生理功能必不可少的物质。由于人体不能自身合成维生素C，必须通过食物、药物等摄取。人体每日对维生素C的需要量甚微，一般健康男性每天摄入60~70毫克就已足够。食物（尤其是新鲜蔬菜、水果）是维生素C的最佳来源，保持合理饮食的健康人群无需另行补充。由于其他原因，如水果蔬菜摄入不足、吸收能力下降、长期野外和海上生活、处于病理（发热、创伤、感染等）状态、共服药物相互干扰、妊娠及哺乳等引起的维生素C缺乏，则需要适当进行补充。

需要注意的是，由于植物组织中含有抗坏血酸酶，所以放久了的蔬菜中维生素C的含量会下降；另外，加热、酸碱都可破坏维生素C，所以，补充维生素C以生吃或凉拌蔬菜食用为佳。▲