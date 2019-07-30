维生素价格悬殊，但其实效果都一样？

生活中，商家推销某种水果蔬菜，富含维生素也是卖点；感冒了不少人会建议你多吃点维生素C。在不少人眼中，维生素和健康紧密相关。但是当我们在药店购买维生素时会发现一个有意思的现象，药店里的维生素价格差距极大，便宜的在2元左右，贵的在200元以上。同样是维生素，为什么价格如此不同？它们的功效又有什么区别呢？

我们都知道维生素和蛋白质、脂肪、糖、水、无机盐一样，是人体不可或缺的营养元素。当人体缺乏维生素时，生长、发育、繁殖就要受到影响，新陈代谢也不能正常进行。

维生素按用途可分为医用维生素和营养补充用维生素两大类。医用维生素就是我们平常见到的价格比较低的那类维生素，它一般按缺乏症进行选择，按需治疗，如维生素A用于治疗夜盲症；维生素B1用于脚气病；维生素C用于坏血病；维生素D用于佝偻病等。而营养补充用维生素则是价格较高的那一类维生素，主要用于包含营养不平衡的人群，应小剂量、多品种、经常或连续服用，这样有利于吸收和利用，可以全面补充各种维生素。

以维生素C为例，医用维生素C属于治疗用维生素，有药“准”字号的批准文号，是化学合成品，价格低廉，有一定的药物不良反应，生物活性较低，成分单一。如果身体明显缺乏维生素C或治病需要，服用医用维生素C片是必要的。营养补充用维生素C片（口含片、咀嚼片、泡腾片）则属于保健食品，是“健”字号的生产文号，生物活性较高，易吸收食用，通常还含有其他植物营养素，抗氧化能力更强。

所以，价格不同的维生素的功效还是存在区别的，一类是作为药物使用，一类是作为保健品食用。这也提醒了我们，服用维生素补充剂要在专业人士指导下进行。最后，需要大家明确的是服用维生素并非多多益善，过度服用不但不能起到医疗保健作用，还会出现一定的风险。比如长期口服大剂量维生素C，可能会出现恶心、呕吐、腹泻、腹痛、皮疹等症状，还会增加肾结石的风险。