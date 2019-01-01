天气冷，血压升点是正常

季节变换时，高血压患者的血压容易发生波动，特别是在冬季，受寒冷气流影响，一些高血压患者可能出现血压升高现象，并对心脑血管系统产生不利影响。

寒冷环境中，皮肤血管收缩，加之出汗减少，一些敏感人群的血压可能比平时有所增高。敏感人群主要包括老年人、平时血压波动大的患者、平时血压控制不理想者、不坚持规律服药者，以及重度高血压患者。这些患者一方面要坚持服药，同时还要注意经常测量血压。若血压比平时轻度升高，即收缩压增高不超过10毫米汞柱，可暂时不用特殊处理，继续服用原来的降压药物，观察数日，随着人体逐渐适应气温变化，多数人的血压可以逐渐恢复正常。若血压升高明显，收缩压上升超过10毫米汞柱，或者中青年血压持续超过140/90 毫米汞柱，老年人血压持续超过150/90毫米汞柱，则需咨询医生，由医生决定是否调整降压药物，切不可因为血压升高自行增加药物。

对大部分高血压患者而言，做好气温变化的基础应对即可：坚持服药，不要随意停药或者减量；注意保暖，适当增加衣物，避免受凉、感冒和肺感染，以免诱发心脑血管病；保证睡眠，避免过劳；注意监测自己的病情变化，有任何不适及时咨询医生。最后要强调的是，无论以前有没有心脑血管病，胸痛常常意味着很严重的，甚至危及生命的疾病（例如急性心梗、主动脉夹层等），一旦发生，一定要及时到医院诊治。如果出现口眼歪斜、言语不利、四肢活动不利等症状，也要尽快到医院急诊，这很可能是脑梗或脑出血的临床表现。▲