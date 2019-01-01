房颤是一种很常见的心律失常，最主要特点是心律不齐，而且是“非常不齐”，摸脉搏会发现脉搏很乱。大多数房颤患者的心率非常快，通常会有心慌症状。房颤发病机理尚不很清楚，但确认与多种危险因素相关。

房颤的危险因素主要包括年龄大、高血压、糖尿病、心肌梗死、心脏瓣膜疾病、心力衰竭、肥胖、睡眠呼吸暂停、心胸外科手术、吸烟、运动、饮酒、甲状腺功能亢进、家族史、基因变异等。相关的危险因素越多，患该病的可能性或危险性就越大。目前，比较确认的与房颤相关性最大的因素是年龄及患有器质性的心血管疾病。常见的高危患病人群包括以下几类。

80岁以上的高龄老人。随着年龄增长，房颤的发病率也逐年增加。有研究发现，年龄每增加10岁，房颤的发生率就呈阶梯式上升，80岁以上人群中约35%发生过房颤。

曾患心血管疾病。明确患有心血管疾病（如高血压、冠心病、心脏瓣膜病、心力衰竭等）的人，发生房颤的风险明显升高，因为患过这些疾病，说明心脏已经有了器质性损伤，这是发生房颤的病理基础，会大大增加房颤的发病风险。

患有甲状腺功能亢进。现在有很多比较年轻的房颤患者（小于50岁，甚至更小），他们没有器质性心血管疾病，被称为孤立性房颤或特发性房颤。这些患者发生房颤多为心脏以外的原因，其中之一就是甲亢。过量的甲状腺激素可对心脏产生直接毒性作用，或通过儿茶酚胺的间接影响引起心律失常，造成房颤。

患肥胖症。研究显示，肥胖是房颤发生的推手之一，房颤风险还会随体重变化而变化。比如，一项纳入51项研究60万受试者的分析显示，体重指数（BMI）每增加5个单位，房颤患病风险就会增加19%~29%。

患有睡眠呼吸暂停。发表在美国胸科医师学会官方杂志上的一项研究显示，房颤与睡眠呼吸暂停综合征存在明显相关性，在控制了BMI和高血压后，这种关联仍然显著。

除年龄和甲亢外，房颤的其他风险因素大多与生活方式和习惯有关。对年轻人来说，不健康生活方式的影响更明显。健康饮食、适当运动、合理控制体重、戒烟限酒以及规律作息、心理健康等，对预防房颤意义重大。▲