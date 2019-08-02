受访专家：北京大学人民医院心血管内科主任医师 张海澄

甲状腺形似蝴蝶，位于颈部气管两侧，是人体非常重要的腺体之一，只要它轻轻“煽动翅膀”，甲状腺功能异常，就可能引起全身一系列蝴蝶效应，作为人体发动机的心脏更是首当其冲，最易遭殃。

甲状腺功能紊乱是内分泌疾病，为何会导致心血管疾病？这是因为，甲状腺分泌的甲状腺激素能控制使用能量的速度、蛋白质合成、调节身体对其他激素的敏感性。北京大学人民医院心血管内科主任医师张海澄告诉《生命时报》记者：“它是一种全身性激素，对各个器官都有影响，对心脏的作用更明显，可调节血压、心率、心肌耗氧量和收缩力、血液循环、心功能等。”

若甲状腺功能减退（俗称甲减，由甲状腺激素过少引起），不仅心肌收缩力会减弱，更会对心脏的电活动生成及传导等产生不良影响，使得心跳变慢、传导阻滞；再加上脂类代谢受到影响，血脂（尤其是胆固醇）明显升高，这些都会为心包积液、血栓的形成甚至心功能不全做铺垫。甲减较轻者临床表现不明显，重度者可出现黏液性水肿、皮肤粗糙、面色苍白、表情淡漠、反应迟钝等症状。

若甲状腺功能亢进（俗称甲亢，由甲状腺激素过多引起），血压升高，心跳加快，心脏快速而强有力地收缩，心肌对血液和氧气的需求明显增加，容易发生心肌缺血，导致心绞痛甚至心肌梗死等严重心血管问题。此外，过多的甲状腺激素还会使心肌变厚，心腔扩大，出现早搏、窦性心动过速等心律失常，长此以往会增加心脏负担，造成心力衰竭。甲亢的症状包括：烦躁失眠、心悸乏力、怕热多汗、食欲亢进、大便次数增多或腹泻、甲状腺肿大、手抖等。

临床上，甲状腺合并心脏病的患者不在少数，但常常被忽视，很多患者甚至是因为心脏病才查出甲状腺问题。事实上，由甲亢或甲减引起的心脏病具有可逆性，只要控制好甲状腺功能，心脏病通常会“不治而愈”；但如果重视不够，治疗不及时，严重者会心衰甚至死亡。张海澄表示，正是因为如此，心内科医生特别关注患者的甲状腺，查甲状腺功能几乎成了常规，尤其是有心慌、高胆固醇血症、早搏、心动过速、心包积液，或初发高血压的患者。

张海澄提醒，甲减患者每年至少检查一次血脂，出现心悸、憋气、胸闷胸痛、水肿、呼吸困难等症状时要及时就诊。此外，虽然甲状腺功能异常可引发心脏疾病，但不少甲亢或甲减患者原本就有心脏病，如动脉硬化性心脏病、高血压性心脏病、风湿性心脏病等，更要注意定期复查，不适随诊。心脏病患者，尤其是心衰或心律失常者，也要多注意甲状腺功能，发现异常及时治疗。(记者 徐文婷)