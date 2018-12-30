腹泻不用慌 这样做止泻快

很多人都遭遇过腹泻。你可能知道要补水防止电解质紊乱，但“吃土”你听说过吗？其实腹泻时，还真有一种土——严格说是土的提纯物，医生会开给病人吃，它缓解腹泻的作用非常好。其实这是一种具有独特性能的矿石，结构松散，主要成分为八面体蒙脱石微粒，因其最初发现于法国的蒙脱城而命名，它的提纯品被广泛用于治疗腹泻、消化道的某些炎症及溃疡等疾病。

蒙脱石可保护胃肠黏膜

据广州医科大学附属第二医院药学部副主任药师段炼介绍，蒙脱石在遇水后，会被水溶解（水化）成凝胶状。这些凝胶除了具有吸附性，还能与消化道中的黏液结合，使得消化道内的黏液能够牢固地覆盖在损伤的消化道表面，就如同在整个消化道表面形成了一层保护膜，可以帮助减少有害物质对胃肠黏膜的直接伤害，并能够防止胃酸、盐类及消炎药物对胃肠道表面的侵蚀，从而帮助胃肠道表面的修复，促进表面伤口的愈合。这种黏附作用能够持续6小时以上。此外，蒙脱石还能够将各种致病菌及他们排放的有毒物质吸附、固定后，随着肠道的蠕动慢慢排出体外，让各种致病菌失去致病的机会。

由于腹泻导致体内水分及盐分大量流失，一般都伴有明显的脱水现象，因此在使用药物的同时应注意补足水分是很重要的，腹泻期间应多喝水，最好能给予口服补液盐，这样不仅能补水，还能补充随腹泻而大量流失的钾、钠等对人体内环境平衡相当重要的无机盐。对于没有明显脱水的急性腹泻，适当的饮食是一种迅速而有效的疗法，而且也有实验表明，蒙脱石+食疗的方法要比单用一种方法起效更快。

使用剂量和方法有讲究

蒙脱石是一种天然矿物，口服后不吸收，不进入血液循环，除个别患者会引起便秘、偶有皮疹外，一般来说无明显的不良反应。但由于蒙脱石具有较强的吸附性，因此会对其他药物产生不同程度的吸附作用，从而使其他药物的疗效降低甚至失去治疗作用。比如，有实验表明蒙脱石散对一些常用的喹诺酮类抗生素药，如吡哌酸、诺氟沙星、左氧氟沙星等产生达到99%以上的吸附率，因此在服用上述药物时，应当是在服用蒙脱石之后的1~2小时。为了发挥蒙脱石的药效，避免不必要的不适出现，在使用剂量的把握上，一定要遵医嘱。

怎样服用才能发挥蒙脱石的药效呢？首先，将1袋3g的蒙脱石散倒入50ml温水中，搅匀以后服用。急性腹泻服用蒙脱石散治疗时，首次剂量需要加倍。

服用需注意以下几点：

1.一定要搅匀后再喝，只喝清液或者调成糊状都会影响疗效；切莫将蒙脱石散直接倒入口中，以免引起呛咳。

2.在饭前或饭后半小时服用蒙脱石散是无效的，此时服用蒙脱石散无法均匀地覆盖在肠黏膜上，影响药效的发挥；要在饭后2小时再服用，而且服药后至少2～3个小时不宜再吃东西。如还需服用其他的药物，建议要间隔一段时间。

3.注意不能过量服用，否则容易引起便秘。

只有掌握药物的正确服用方法，才能保证药物均匀地覆盖在肠黏膜上，最大限度地发挥药物的治疗作用，有效地治疗和缓解疾病。（全媒体记者翁淑贤 通讯员许咏怡）