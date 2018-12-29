2018“改善医疗服务创新医院、创新管理者”交流颁奖会在京举行

人民网北京12月29日电 28日上午，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民健康网主办，中国健康促进与教育协会、中国医药卫生文化协会人文医院分会协办的2018“改善医疗服务创新医院、创新管理者”交流颁奖会在北京举行。活动旨在大力宣传各地医疗机构在医疗服务和创新管理方面的新思路、新举措、新成绩，推广先进医院带头人的管理经验和典型案例，为推进健康医疗工作再上新台阶添砖加力，为助力健康中国建设营造良好的舆论氛围。

今年4月起，人民健康在国家卫生健康委员会医政医管局的指导下，开展了“人民健康新时代 创新服务新标杆”推选患者满意医院和创新院长的活动，并在活动中走进各地具有代表性的医疗机构进行深入调研，发掘并宣传推广在提高医疗卫生服务质量方面取得突破性进展的典型案例。

国家卫健委医政医管局局长张宗久致辞

“新时代，医疗卫生工作有一个共同的目标，就是一切为了人民健康，而改善医疗服务是其中的一项重要内容。”国家卫健委医政医管局局长张宗久在会上作致辞发言，并从开展预约诊疗服务、推行日间病房、建设脑卒中中心等多个方面分析了我国目前医疗服务现状，对现代公立医院改善医疗服务管理提出建议。

“更好地服务于患者是医疗机构和制药企业共同的使命，通过创新满足患者需求不但是医疗机构的目标，也是制药企业的目标。”武田（中国）副总裁娄渝代表企业致辞表示，武田一直密切关注国家医改进程，特别是医院如何通过创新医疗技术服务、创新医院管理来提高患者满意度，提高患者就医体验；同时，武田也积极响应国家医改号召，配合医疗机构需要，将更多创新优质的药品及时推广到治疗，使患者受益。

活动现场，来自全国各地近百家公立医院的管理者展开热烈交流。在创新医院典型案例分享环节，西安交通大学第二附属医院党委书、中国医药卫生文化协会人文医院分会副会长巩守平作为主持人表示，“从2011年开展‘三好一满意’建设，到两个三年‘进一步改善医疗服务行动计划’，多年来，国家和各地医院管理者们一直在向着诊疗更安全、就诊更便利、沟通更有效、体验更舒适的目标努力。”

接着，中日友好医院副院长彭明强、中南大学湘雅医院院长雷光华、四川省人民医院院长邓绍平、广东省人民医院党委书记耿庆山和浙江省人民医院副院长何强分别发表了题为《医联体促进基层医疗发展》、《创新引领 科学发展》、《找准落脚点 全域图强 创新服务模式迎接新需求》、《新时代公立医院党建工作创新实践》和《以“同理心”打造有温度的医院》的主题演讲。

创新管理者对话交流环节

随后的创新管理者对话交流环节中，中日友好医院党委书记、中国医药卫生文化协会人文医院分会会长周军、北京医院院长王建业、河北省中医院院长孙士江、南京医科大学第二附属医院副院长哈维超及柳州市人民医院院长李宁宁围绕“改善医疗服务创新管理”这一主题建言献策，提出真知灼见。

最后，46家“改善医疗服务创新医院”和16位“改善医疗服务创新管理者”在现场揭晓并进行颁奖。获奖者（医院）经全国推选，由媒体、行业专家和政府有关领导及群众代表组成的评审委员会专业评审得出。

“改善医疗服务创新管理者”获奖名单：

1 北京 北京医院院长 王建业

2 浙江 浙江省人民医院党委书记 黄东胜

3 江西 江西省肿瘤医院院长 钭方芳

4 甘肃 甘肃省人民医院院长 钱耀文

5江苏 南京医科大学第二附属医院院长 顾 民

6河北 河北省中医院院长 孙士江

7 广西 广西柳州市人民医院院长 李宁宁

8浙江 杭州市第一人民医院院长 马胜林

9江西 南昌大学第一附属医院院长 张 伟

10江西 南昌大学第二附属医院院长 刘季春

11江西 南昌市第三医院院长 黄科棣

12 山东 山东省荣成市石岛人民医院院长 吕红权

13山东 东营市人民医院院长 韩志东

14 广东 北京中医药大学深圳医院院长 胡世平

15江苏 江苏省丹阳市人民医院副院长 陈建红

16 河南 濮阳市安阳地区医院 院长 李铁军

“改善医疗服务创新医院”获奖名单：

1.中日友好医院

2.北京大学第一医院

3.中南大学湘雅医院

4.浙江省人民医院

5.四川省人民医院

6.广东省人民医院

7.青海省人民医院

8.甘肃省人民医院

9.西安交通大学附属第一医院

10.西安交通大学附属第二医院

11．赣南医学院第一附属医院

12.南昌大学第一附属医院

13.广西柳州市人民医院

14.浙江大学医学院附属第二医院

15.河南理工大学第一附属医院

16.哈尔滨医科大学附属第一医院

17.哈尔滨工业大学附属哈尔滨第一医院

18.辽宁省肿瘤医院

19.甘肃省肿瘤医院

20.江西省儿童医院

21.广州市中西医结合医院

22.广东医科大学附属医院

23.新疆维吾尔自治区人民医院

24.新疆医科大学第五附属医院

25.新疆医科大学附属肿瘤医院

26.成都市第三人民医院

27.南昌市第三医院

28.首都医科大学附属复兴医院

29.嘉兴市第一医院

30.绍兴市人民医院

31.绍兴市中心医院

32.湖州市中心医院

33.厦门市第五医院

34.武安市第一人民医院

35.山东大学附属生殖医院

36.东营市人民医院

37.聊城市第三人民医院

38.山东省荣成市石岛人民医院

39.潍坊市中医院

40.江苏省丹阳市人民医院

41.天津市中心妇产科医院

42.毕节市第一人民医院

43佳木斯传染病医院

44.绥化市第一医院

45.江西萍乡市人民医院

46天门市第一医院