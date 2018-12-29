“老掉牙”，容易血压高

“老掉牙”影响进食，高血压带来中风、心梗风险，它们都会降低老年生活质量。不仅如此，这两者还是相关的。

“唐宋八大家”之一的韩愈写过一首叫《落齿》的诗：“去年落一牙，今年落一齿。俄然落六七，落势殊未已。”由此可见韩愈晚年因牙周病掉了不少牙。很多时候，牙齿松动脱落是牙周炎造成的。由于牙齿清洁不到位，牙齿周围有大量牙菌斑、牙石堆积，这些刺激物造成牙龈红肿出血，严重时引起牙齿脱落。这个过程是不可逆的，所以我们从年轻时就应重视口腔卫生，定期进行牙周治疗。

“老掉牙”为何跟高血压有关系呢？其实，发炎牙龈与牙石细菌接触的一侧是处于溃疡状态的，这样的慢性炎症长期存在会影响全身健康，包括引发高血压。美国纽约州立大学的一项研究调查了1341名绝经后患者发现，缺牙数目与发生高血压显著相关。缺牙数目多的患者往往有更严重的牙周疾病或其他口腔问题。

研究显示，牙周炎也会影响降压治疗效果。从长远看，定期牙周检查和治疗应成为高血压治疗的一部分，同时加上限盐、锻炼方式，可减少降压药的使用以及药物副作用。▲