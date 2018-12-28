人民网北京12月28日电 （权娟）12月27日，寒冷的一天，但北京大学医学部会议中心礼堂暖意融融。在医院新百年征程的起点，为推进医学人文建设，弘扬医院百年文化精神，探讨医学人文内涵，夯实医院文化根基，北京大学人民医院举行2018年“医学人文论坛”，就医学人文建设展开多角度、多形式的经验交流和人文对话。

“医学人文论坛”活动现场

时值医院百岁生日之际，原全国人大常委会副委员长、原全国政协副主席、原北京大学医学部主任韩启德院士为医院亲笔提字：“世纪荣光”，并作为2018年凤凰卫视拍摄制作的人民医院百年华诞宣传片,以及医院百年纪念画册封面，以此铭记一个世纪的历史，传承百年医院文化。

会议宣读了国家卫生健康委员会马晓伟主任、教育部林蕙青副部长为此次医学人文大会作出的重要批示。批示指出：百年来，北京大学人民医院始终致力于提高人民健康水平，在医疗、教学、科研、管理和支援贫困地区卫生工作等方面都取得丰硕成果，为维护人民健康作出了突出贡献。希望北京大学人民医院以建院100周年为新的起点，坚持以人民为中心的发展思想，大力弘扬“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的崇高精神，发扬优良传统，推动疑难危重疾病诊疗、医学人才培养、医疗科技创新等领域取得新突破，为实施“健康中国”战略、科教兴国战略和人才强国战略，做出新的更大贡献。

北京大学人民医院院长姜保国致辞

北京大学人民医院院长姜保国回顾了医院建院百年的艰辛历程，感谢与医院长期风雨同舟、鼎力相助的各级领导、各界朋友，感谢一辈辈为医院发展积淀力量、奉献智慧的全院员工。一个世纪以来，医院始终以仁恕博爱之人文精神，以聪明精微之科学态度，以廉洁淳良之高尚品德，坚守着仁心济民的崇高使命。在百年征程的新起点，我们更要不忘初心，回归医学人文本质，以人文关怀彰显医学之魅力！

北京市房山区区长郭延红在致辞中赞扬人民医院始终以人民为中心，情系人民健康，为首都北京乃至全国医疗卫生事业做出重大贡献。房山区正在与人民医院推进战略合作项目，共同努力，打造优质的医疗服务与就医环境，建设现代化关爱生命的医疗场所。人民医院的新百年开篇之际也是双方进一步深化合作的新起点，人民医院和房山区将共同为保障人民健康、为首都建设国际一流的和谐宜居之都作出新的贡献。

国家卫生健康委医政医管局局长张宗久在致辞中指出，人民医院百年发展历史见证了祖国医学的进步和中华民族的伟大复兴。当前,我国医疗卫生事业的改革及和谐社会的建设要求我们必须加强医学人文建设，坚持育人为本、立德树人，将人文教育和医德培养与专业教育有机结合，推动医疗服务质量提升。希望人民医院能够继续以为人民健康保驾护航为己任，不忘初心，砥砺前行，在公立医院改革、优秀人才培养和医学人文精神建设中发挥引领示范作用，为推进健康中国建设做出更大的贡献。

北京大学校长郝平在致辞中指出，人文精神是医学人才培养的灵魂，人文精神让医生和医学更加完整、更加完美。百年来，人民医院为国家和民族培养输送了一大批卓越的医学人才，这是人民医院人救死扶伤、悬壶济世的人文精神，也是北京大学医学教育的精髓、关键和重点所在。今年是北京大学建校120周年，学校开启建设中国特色、世界一流大学的新征程。希望人民医院瞄准医学最前沿，同舟共济，脚踏实地，奋发有为，努力建成全球一流临床医学中心。

医学是一门有温度的科学。此次“医学人文论坛”，是北京大学人民医院百年文化的凝练与诠释，更是对人类健康生命、真挚情感与心灵安慰的关注与思考。论坛特邀请到韩启德院士、樊代明院士，做医学人文主题演讲，为北京大学人民医院新百年启航，指明方向。

演出精彩纷呈

建设“健康中国”不仅要求医护人员牢记医学使命，掌握丰富的医学知识，不断提升医疗服务能力，同时要求医护人员具有更为广博的人文情怀和人文关怀的能力。医生是人民的健康守护者，只有充分重视医学人文教育，不断提高医学人文意识，加强医学人文学习，才能在共建和谐社会的过程中，为广大患者提供更加有温度的医疗服务。