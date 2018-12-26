合肥京东方医院 数字化智慧医院将改善医疗服务质量

合肥京东方医院将于2019年3月正式开诊，这是一所真正概念意义的数字化医院，这里不仅拥有全球先进的医疗设备和一流的专业医疗团队，还为患者提供许多人性化的贴心设施，例如咖啡厅、书吧、钢琴吧，使原本严肃、冰冷的医疗空间充满人文生活气息，让病患在医院也同样能感受到关怀和温暖。

12月21日，媒体集中探访了合肥京东方医院，体验合肥京东方医院数字化的设施，创新的经管理念，以及高品质、有温度的医疗服务。

数字化智慧医疗服务

据了解，合肥京东方医院京东方科技集团投资建设的第一家大型三级综合医院，于2016年9月开工建设，医院规划病床1000张，重点打造具有国际前沿水准的心血管、骨科、神经、肿瘤、健管、妇儿、生殖、中医八大卓越医学中心，可为健康人群、亚健康人群及患者提供涵盖疾病预防、健康管理、诊疗服务、术后康复的全生命周期智慧健康服务。

合肥京东方医院院长董英海介绍说，“合肥京东方医院与传统医院不同，它充分运用物联网、人工智能等技术手段，可实现数字化医疗、数字化运营、以及数字化服务等。数字化医疗技术极大的突破了时间与空间的界限，大大增强了患者与医院之间的联接，无论是在家中，还是在工作场所，都可以随时随地与医院建立联系，提高了医疗服务的可及性与便利性，为医务人员诊疗活动提供高效的技术与流程支撑”。

董英海说，“合肥京东方医院打造的数字化智慧医疗，能为患者提供更好的就医体验。医院的每个科室都配有一体化诊区，挂号缴费、生命体征测量、候诊、就诊、心电检查、检验采血、领取报告及取药等门诊全流程均可在各门诊区完成。药学咨询单元，采用国际先进的气动物流系统，可以准确、高效地传输药物与医疗物品。这样的一体化建设真正做到了患者不移动、医护少跑动、信息多流动，极大提高就医体验”。

董英海表示，“通过搭建数字诊断平台，合肥京东方医院汇集国内外专家，为患者提供精准、便捷、高效、专业的诊断服务。在医疗资源方面，来自北京协和医院、首都医科大学附属医院、解放军总医院、同济大学附属东方医院等全国三甲医院的知名专家，兼具丰富的临床经验与科室管理经验；同时，还与美国Dignity Health医疗集团等国际医疗机构展开深度合作，聘请外籍专家担任COE学科名誉主任，组建华裔医师专家库。面对疑难重症，国内、国际医疗专家还可以进行远程会诊，实现优质医疗资源的强强联合。通过引进国际领先医疗技术和运营理念，合肥京东方医院形成了一支由国内外权威专家学者组成的高水平医疗团队，数字化程度将在国内处于领先水平”。

合肥京东方医院不仅拥有权威专业医疗团队，在医疗技术设备方面也实现了诸多创新。董英海表示，“合肥京东方医院采用国际领先医疗技术，配置全球高端进口医疗设备，如肿瘤放射治疗直线加速器、PET-CT、3.0T超高端核磁共振扫描系统、一体化手术室、光子双源CT、全功能DSA手术系统、可无痛检查消化道的智能胶囊内镜系统、先进快速血液生化免疫检测流水线等”。

加快智慧医工业务发展

据了解，BOE（京东方）从2013年开始推进企业业务转型，京东方以做半导体显示领域闻名，现在将半导体显示、传感等专业技术与医学、生命科技相结合，跨界创新，通过科技与医学融合创新，利用人工智能和大数据平台，将检测设备、传感器、医学影像技术整合，形成智慧健康管理生态系统。此生态系统细分为移动健康和智慧健康服务两部分事业板块。

在移动健康领域，BOE（京东方）已推出移动健康管理平台，通过智能终端进行健康数据检测，基于人工智能和大数据算法，为用户提供生命体征数据监测解读、AI疾病风险预测、专家健康课程以及在线问诊、体检挂号等就医服务，让用户足不出户即可享受个性化的家庭健康管理服务。在健康服务领域，BOE（京东方）以医工融合为中心，设置数字医院、数字人体、再生医学、解决方案四大业务板块。目前，BOE（京东方）已在北京、合肥、成都等地布局了多家数字医院，各医院设有专业实验室和临床转换中心，为人们提供最好的健康管理和医疗服务。同时，也可以为全球健康医疗的设备、技术、医药企业提供临床转化服务。