人体五脏有五怕：心怕累，肝怕堵，脾胃怕生冷

中医学里，心、肝、脾、肺、肾不仅代表身体器官，更是养生的最终落脚点。人们日常生活中的一些坏习惯却在悄悄伤害五脏，必须引起重视。

心怕累。心为君主之官，主血脉与神志，是人体生命活动的主宰。中医认为，心藏神，心的气血充盈，神得以涵养，人才会头脑清醒、神思敏捷、睡眠香甜。反之，如果人的记忆力下降、睡眠浅而多梦，则表明心气、心血不够用，要赶快补充。心脏功能异常，会出现心慌、心悸、心前区疼、嘴唇或指甲发青、口舌生疮、失眠多梦、神经衰弱等问题。红枣、红椒、樱桃等红色食物与心相关，日常适量食用可补心。苦味入心经，清心火最佳的食物是莲子和苦瓜。

肝怕堵。中医学认为，肝为刚脏，主疏泄与藏血。《素问·灵兰秘典论》中把肝称为“将军之官”，用将军刚强急躁的性格形容肝的生理特点。肝脏是否能正常发挥疏泄功能，是维持气机通畅的重要保证。一旦肝脏的疏泄功能紊乱就容易堵，患者常表现为闷闷不乐、易怒、胸胁胀痛等。

为保证肝脏健康和疏泄功能正常，一定要满足4个条件：1.肝血、肝阴充足；2.不要经常郁闷压抑而束缚肝脏；3.不要经常吃药、饮酒、熬夜，令肝脏疲劳；4.不要感染病毒。另外，日常可拍打两肋，有助肝经气血运行。

脾胃怕生冷。脾为后天之本，主运化，喜燥恶湿；胃主受纳与通降，喜润恶燥。脾胃系统异常者，可能会有消化不良、食欲不振、恶心、呕吐、打嗝、烧心、腹泻、便秘、胃炎等问题。

中医认为，黄色、甘甜味与脾胃相关，归属脾土系统，能调养、补益脾胃之气。所以，脾胃不好的人适宜穿黄色衣服，居室多用黄色。饮食上应多吃黄色和甘甜食品，如小米、玉米、南瓜、黄豆等，可滋养脾胃。另外，常拍打足三里穴（外膝眼向下四横指处），可增强脾胃运化功能。

肺怕环境差。肺为娇脏，喜润恶燥。肺主气，司呼吸，主宣发与肃降，朝百脉，主治节，通调水道。空气污染、居室环境差等特别容易伤及肺部，若病邪侵犯肺部，会导致肺气宣降出入失调，患者可出现咳嗽、气短、易感冒、哮喘、鼻塞、咽喉肿痛等症状。

《养肺论》中指出，肺主统帅一身之气，而“七情之客，皆气主之”，调节七情以养气就可直接养肺。此外，“慎言语，节饮食”，也可防止肺气耗伤。室外空气较差时，建议减少外出。人体经络穴位中，檀中穴（前正中线上，两乳头连线中点处）是调理肺之气机的要穴，常敲打此处，对于调理多种肺部疾病均有良效。

肾怕缺水。肾主水，具有调节全身水液代谢的功能。《素问·水热穴论》中记载：“肾者，胃之关，关门不利，故聚水而从其类也，上下溢于皮肤，故为咐肿。咐肿者，聚水而生病也。”中医认为，经常转动腰部有助养肾。八段锦中第六式叫“两手攀足固肾腰”，对养护肾脏大有益处，具体方法：双手伸直 上举至头顶，交互向上拉伸两次；身体向上伸，微微后仰；弯腰，双手尽量伸至脚尖，抬头向上看；缓缓低头、起身，双掌沿双腿两侧慢慢上移，托住后腰，身体后仰；最后，身体回正，两手放下。▲