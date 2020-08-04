北京老年医院中医科博士 李金辉 □主任李方玲

延缓衰老、延年益寿是人们的美好愿望。传统中医学认为，女子“五七阳明脉衰，面始焦，发始堕……七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭”；男子“五八肾气衰，发堕齿槁……八八则齿发去”。意思是说，女性35岁左右、男性40岁左右开始衰老。从中医角度讲，五脏功能衰退是一个漫长的过程，如何发现蛛丝马迹，提前预防衰老呢？

悠久的祖国中医学，具有自己独特的医学理论体系，其中藏象学说就是极其重要的组成部分。藏象学说研究人体各个脏腑的生理功能、病理变化及其相互关系。藏指藏于体内的内脏，象指表现于外的生理、病理现象，“有诸内者，必形诸外”，可以“司外揣内，见微知著，以常达变”。简单说，就是通过外在细微表现，发现体内太过或不及的异常变化。

关节不适、视物昏花：肝老了。中医认为，肝在体合筋，其华在爪，在窍为目，在液为泪。爪为筋之余，膝为筋之府。有些中老年人，常出现爪甲枯槁、膝关节不利、视物昏花、迎风流泪的症状，这就意味着肝脏开始衰老了。所以，出现上述表现，需要调补肝脏。平时要注意膝关节保养，如有不适，应避免爬山、登高楼等损伤膝关节的行为。还有些人常常一天到晚盯着手机看，容易引起眼睛疲劳，如出现视物昏花、迎风流泪的症状，应减少使用电子产品，工作学习一段时间要站起来多眺望远方，闭目养神。如眼睛干涩，可用枸杞、菊花、决明子、石斛等代茶饮，有养肝明目之效。

青筋暴露、舌不灵活：心老了。心在体合脉，其华在面，在窍为舌，在液为汗。心主血脉，心脏衰老则脉道不利，脉络外露而青筋明显。舌为心之苗，心气通于舌，心脏衰老则舌不灵，心功能的变化可通过舌直接反映出来。比如有些人出现青筋暴露、舌质变化、面容枯槁，则意味着心脏的衰老。平时调理，要以适量运动为先，运动能维持心脏活力；同时，应低盐低脂饮食，保持血脉通畅；也可取适量黄芪、党参、麦冬、五味子、丹参、三七粉等益气养阴活血的药物代茶饮。

容易疲惫、口唇不润：脾老了。脾在体合肌，主四肢，在窍为口，其华在唇，在液为涎。有些中年人常有这种感觉，身体没有以前强壮了，而且容易疲惫，口唇苍白不润，常流哈喇子。其实，这是脾脏衰老的征兆。中医认为，“脾为后天之本”，故延缓脾胃的衰老尤为重要，关键是饮食上做好预防。一方面，饮食要有节，不暴饮暴食，同时清淡饮食，避免肥甘厚味；另一方面，根据体质不同，适量食用健运脾胃、健脾化湿的药食，比如山药、薏米、茯苓、陈皮、山楂等。

皮肤皱纹、气喘吁吁：肺老了。肺在体合皮，其华在毛，在窍为鼻，在液为涕。皮肤长皱纹、毛发失去光泽、不自主地流鼻涕、一活动就气喘吁吁，常为肺脏衰老的表现。如何预防肺脏衰老呢？首先要经常运动锻炼，保持呼吸调畅，经常做深呼吸，以吐故纳新、吸清呼浊。肺为娇脏，喜润恶燥，空气质量不好，要注意戴口罩。肺气虚衰的人群，平日可常用黄芪、防风、麦冬、桑叶、五味子代茶饮。血糖正常的人，吃些蜂蜜、秋梨膏也是不错的选择。

腰酸耳聋、记忆减退：肾老了。肾在体合骨，生髓，通脑，其华在发，在窍为耳，在液为唾。齿为骨之余，腰为肾之府。齿摇发落、两鬓斑白、腰酸耳聋、记忆减退、精神不振，常为肾脏衰老的先兆信号。在中医看来，肾为先天之本，脾为后天之本，补后天以资先天，保证脾胃运化正常，气血生化有源，是先天精气充足的保证。其次就是不妄作劳，保护肾精。平时饮食，可常吃“黑色食品”，黑色入肾，如黑米、黑麦、黑豆、黑芝麻、黑木耳、桑葚、紫米、紫菜等。另外，还可辨证服用六味地黄丸、杞菊地黄丸等。▲