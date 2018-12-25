掌握6个家庭急救小常识，以备不时之需

本期节目：日常生活中必须掌握的急救常识

生活或工作中难免会出现一些小意外，如果得不到及时救治或者操作不当的话，很可能会对自身或者他人造成一些身体上的伤害，而如果你掌握一些急救小技巧，并可以正确运用，在减少这些意外造成的伤害同时可能还会救人救己！

常识一：打“120”报警电话要点

我国各地的急救电话号码统一规定为“120”（北京地区也可拨“999”）

拨打“120”时，要准确说明患者的姓名、性别、年龄，确切地址、联系电话；患者患病或受伤的时间，目前的主要症状和现场采取的初步急救措施；报告患者最突出、最典型的发病表现；过去得过什么疾病，服药情况；约定具体的候车地点，地点要具有标志性，容易找到。

常识二：正确的止血方法

出血之后首先要抬高受伤的部位，用清水清洁污染的伤口，如果伤口流血较多要先止血再清洁，然后用消毒的纱布或者是干净、透气、吸水性好的敷料敷住伤口，用手按压5—10分钟，确实流血不止要及时去医院。

提示：不能将伤口进行捆扎，可能会造成局部缺血坏死。

常识三：脑溢血急救方法

患者突发脑溢血，要立即拨打120并采取相应的急救措施。让患者平卧床上，保持周围环境安静，不可猛烈摇动昏迷者，密切观察体温、脉搏、呼吸、血压等指标；将患者的头偏向一侧，防止分泌物或呕吐物阻塞呼吸道出现窒息；如伴有发热，可用冰袋、冷毛巾敷在患者额头，降低局部温度，有利于脑保护。

常识四：呼吸困难急救方法

将患者放于平整地面上，若出现呕吐物、分泌物要及时清除，托住下颚抬头，最大限度打开呼吸道；保持周围环境保持安静；若患者呼吸困难并伴有粉色泡沫样分泌物，可能是急性心衰，要让患者保持半卧或者坐位，减少肺充血，增加腹部呼吸。出现呼吸心跳骤停，立即进行人工呼吸和心脏复苏，拨打120急救。

常识五：癫痫发作的急救措施

癫痫发作有时是非常突然的，突遇这种情况的时候，重要的是保护气道、防止误吸。患者可能会咬伤嘴唇和舌头，必要时可考虑将纱布或者压舌板垫在他的上下齿之间；患者抽搐痉挛停止、进入昏睡状态后，使患者处于侧卧位，将头转向一侧，适当拍拍背，让患者口中的唾液和呕吐物流出，避免窒息，同时舌根也不易后坠而阻塞气道。

但需要注意的是，癫痫发作期，不要强行按压患者四肢，过分用力可能造成肌肉拉伤。若癫痫持续发作，应及时就医。

常识六：家庭急救箱药品清单

家里配备一个急救箱，放一些必要的急救用具和药品，有助于及时救护突发伤患者。急救箱可放置以下物品：消毒好的纱布、绷带、胶布，脱脂棉、三角巾；体温计、医用的镊子和剪子；外敷药可准备酒精、紫药水、红药水、碘酒、烫伤膏、止痒清凉油、伤湿止痛膏等；内服药可配置解热、止痛、止泻、防晕车和助消化等类型的。

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急救常识之心肺复苏术

如经及时的心肺复苏，可以挽救回35-40%的猝死者生命。心肺复苏术就是救命技术！

步骤：第1步 判断患者有无意识；第2步 胸外按压；第3步 气道开放；第4步 人工呼吸；如此重复循环5次以后，判断患者状态，若复苏无效，继续按压。

胸外心脏按压有效的标志：患者瞳孔缩小；恢复自主呼吸；颈部大动脉出现搏动；末梢循环恢复。【详细】

常见的6个急救误区

误区一：流鼻血时仰头

正确做法：坐下来，身体稍微前倾，张开嘴巴，用嘴呼吸；用大拇指和食指捏住鼻翼两侧，朝后脑勺方向挤压10分钟，以稍有痛感为宜。如血流不止，应立即就医。

误区二：烧烫伤涂牙膏

正确做法：立即用凉水冲洗患处，抑制高温对皮肤的损伤，降低感染危险；用纱布包裹患处，保持其清洁和干燥。如果伤处起了水泡，切勿随意刺破，严重时要马上就医。

误区三：喉咙卡刺 硬吞食物

正确做法：能看见的刺就直接用手或镊子取出；若看不见或当事人已不能说话，应及时就医。

误区四：老人摔倒急忙扶

正确做法：怀疑有骨折时，可就地保暖、止痛，防止休克；如出血应马上止血、固定；若怀疑脊柱骨折或情况较严重时，应保持老人身体不动，就地等待120急救。

误区五：止血时 用力捆扎

正确做法：让伤者坐下或躺下，抬高受伤部位；用清水清洁污染的伤口，出血速度快时应先止血；用消毒纱布或干净透气、无黏性、吸水性好的敷料覆盖伤口，用手按压5-10分钟。

误区六：溺水后倒过来控水

正确做法：将溺水者平放，迅速撬开其口腔；清除口、鼻内异物；要抬高其下巴，因为溺水后舌头会后坠，堵住气道；如溺水者停止呼吸，应尽快施行人工呼吸；一旦溺水者心跳停止，应立刻进行心肺复苏。【详细】

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专家简介

曹秋梅，主任医师，急诊医学副教授兼全科医学副教授。北京同仁医院急诊中心副主任、南区急诊科主任。兼任中国急诊女医师协会理事、中国医学救援协会灾害救援分会理事、中国心胸血管麻醉学会急救与复苏分会常委、中国医学救援协会急救分会常务理事、中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专委会委员、海峡两岸医药卫生交流协会急诊医学专委会常委、北京医学会鉴定专家、北京医学会心血管急重症学组专家、北京医学会心血管病学会分会第九届委员会血管专业学组委员。

擅长：各种内科急危重症、疑难病症的抢救治疗，以及内分泌常见疾病的诊疗。

出诊时间：星期三上午