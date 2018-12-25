急救常识之心肺复苏术

本期节目：日常生活中必须掌握的急救常识

我国每年发生猝死的人数大约为50万，其中有80%都是发生在家庭当中或是一些公共场所。如经现场及时的心肺复苏，可以挽救回35-40%的猝死者生命。心肺复苏术就是救命技术！接下来为大家科普一下成人心肺复苏术的操作步骤及注意事项。

第1步 判断患者有无意识

发现有人晕倒，首先应用力拍打患者肩部并大声呼喊：“您怎么了，醒醒！”如果没应答，这时应触摸患者颈动脉，感受有无搏动，同时贴近患者鼻腔，感受患者有无自主呼吸并观察胸廓有无起伏，若感受不到动脉搏动、呼吸、心跳与胸廓起伏，判断为意识丧失状态，立即进行心肺复苏。

PS：颈动脉位置：喉结旁开1-2cm处；判断患者状态不超10秒；进行心肺复苏的同时寻求帮助。

第2步 胸外按压

准备：将患者平放于硬板床或平整地面上，解开衣物。

按压部位：两乳头连线中点。

按压方法：两手叠扣，两臂伸直，肘关节不可以弯曲，利用身体重力，垂直向下用力按压。

按压深度：使胸骨下陷至少5cm，每一次按压后要让胸廓充分回弹，但手掌始终不离开按压部位。按压与放松的时间应大致相等。

按压频率：每分钟100-120次。

比例：30次胸外按压，2次人工呼吸。

第3步 气道开放

进行胸外按压后，患者可能会出现呕吐的情况，这时需将头偏向一侧，清除口鼻腔分泌物（若有），可以用纱布或者手帕将异物从口腔中掏出，有假牙的患者要注意取下假牙。若无颈部损伤，用仰头抬下巴的方法打开气道；若有颈部损伤，用双手托颌法。

第4步 人工呼吸

气道通畅后应迅速进行口对口人工呼吸。患者仰卧，施救者一手托其下颌使头后仰，另一手捏鼻孔并用手掌边缘压住额头，吸气后对病人口内用力吹气，（注意要将患者的嘴包严）然后放开鼻孔，待胸廓回缩呼气。连续吹气2次，每次吹气要见胸廓有明显起伏才表示有效。

如此重复循环5次以后，判断患者状态，若复苏无效，继续按压。

胸外心脏按压有效的标志

患者瞳孔缩小；恢复自主呼吸；颈部大动脉出现搏动；末梢循环恢复。

心肺复苏的时限性非常关键，一般来说4分钟之内复苏大概有50%的存活率。因此公众掌握心肺复苏技术对于提高心肺复苏成功率是非常关键的。

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专家简介

曹秋梅，主任医师，急诊医学副教授兼全科医学副教授。北京同仁医院急诊中心副主任、南区急诊科主任。兼任中国急诊女医师协会理事、中国医学救援协会灾害救援分会理事、中国心胸血管麻醉学会急救与复苏分会常委、中国医学救援协会急救分会常务理事、中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专委会委员、海峡两岸医药卫生交流协会急诊医学专委会常委、北京医学会鉴定专家、北京医学会心血管急重症学组专家、北京医学会心血管病学会分会第九届委员会血管专业学组委员。

擅长：各种内科急危重症、疑难病症的抢救治疗，以及内分泌常见疾病的诊疗。

出诊时间：星期三上午 。