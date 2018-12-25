常见的急救误区 以后不要再犯！

本期节目：日常生活中必须掌握的急救常识

急救是每个人日常生活中必备的技能，只有拥有这些技能才能在突发事件发生的第一时间提供救治。但生活中有许多急救误区，不仅延误救援时机，甚至会造成二次伤害。

误区一：流鼻血时仰头

小时候一流鼻血，家长就让我们仰着头，并用卫生纸堵住鼻孔。其实，仰着头会让血流入呼吸道，造成窒息。若是外伤后流鼻血，很可能是颅底损伤流出的脑脊液，堵塞鼻子可能导致颅内感染。

正确做法：坐下来，身体稍微前倾，张开嘴巴，用嘴呼吸；用大拇指和食指捏住鼻翼两侧，朝后脑勺方向挤压10分钟，以稍有痛感为宜。如血流不止，应立即就医。

误区二：烧烫伤涂牙膏

做饭时被油溅到，或是手被热水烫了一下，好多人赶紧涂些牙膏。事实上，牙膏根本起不到作用，只是其中的薄荷成分能让患处暂时感觉清凉，但这样易导致细菌滋生和创面感染。此外，涂大酱、酱油也不对。

正确做法：立即用凉水冲洗患处，抑制高温对皮肤的损伤，降低感染危险；用纱布包裹患处，保持其清洁和干燥。如果伤处起了水泡，切勿随意刺破，严重时要马上就医。

误区三：喉咙卡刺 硬吞食物

见到鲜美的鱼肉一着急，难免会被鱼刺卡到喉咙。人们想出了好多“妙招”应对，如喝醋、硬吞馒头米饭等，但这些方法都不科学。几口醋喝下肚，并不能软化鱼刺，吞咽食物还可能造成食道出血等损伤。

正确做法：能看见的刺就直接用手或镊子取出；若看不见或当事人已不能说话，应及时就医。

误区四：老人摔倒急忙扶

看到老人摔倒，好心人都会下意识地把老人扶起来。然而，好多老年人患有骨质疏松，跌倒后易出现骨折，匆忙将其扶起可能加重损伤。

正确做法：怀疑有骨折时，可就地保暖、止痛，防止休克；如出血应马上止血、固定；若怀疑脊柱骨折或情况较严重时，应保持老人身体不动，就地等待120急救。

误区五：止血时 用力捆扎

做饭时，一不小心切到手，鲜血直流。一般人都会用纱布或创可贴紧紧勒住伤口，有时把手指都勒紫了。其实，这样会阻碍血液循环，时间一长就会导致肢体肿胀、青紫，严重的还会造成肢体末端坏死。

正确做法：让伤者坐下或躺下，抬高受伤部位；用清水清洁污染的伤口，出血速度快时应先止血；用消毒纱布或干净透气、无黏性、吸水性好的敷料覆盖伤口，用手按压5-10分钟。

误区六：溺水后倒过来控水

曾有新闻报道，家长提着溺水的孩子双脚作倒立状控水，救活了孩子。其实，这样做不仅作用甚微，还会延误抢救时间。

正确做法：将溺水者平放，迅速撬开其口腔；清除口、鼻内异物；要抬高其下巴，因为溺水后舌头会后坠，堵住气道；如溺水者停止呼吸，应尽快施行人工呼吸；一旦溺水者心跳停止，应立刻进行心肺复苏。

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专家简介

曹秋梅，主任医师，急诊医学副教授兼全科医学副教授。北京同仁医院急诊中心副主任、南区急诊科主任。兼任中国急诊女医师协会理事、中国医学救援协会灾害救援分会理事、中国心胸血管麻醉学会急救与复苏分会常委、中国医学救援协会急救分会常务理事、中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专委会委员、海峡两岸医药卫生交流协会急诊医学专委会常委、北京医学会鉴定专家、北京医学会心血管急重症学组专家、北京医学会心血管病学会分会第九届委员会血管专业学组委员。

擅长：各种内科急危重症、疑难病症的抢救治疗，以及内分泌常见疾病的诊疗。

出诊时间：星期三上午。