第四届国际瑶医药·传统医学学术大会举行

12月22日，由中国民族医药学会主办的以“弘扬传统医学，加强国际交流，推动中医走向世界”为主题的第四届国际瑶医药·传统医学学术大会在京召开。据了解，学术大会已经连续举办四届，逐渐成为在学术影响、创新成果、转化联盟等多个领域已经成为国际传统医药领域影响力最高的学术盛会之一。

第十一届全国人大常委会副委员长周铁农，第十二届全国政协副主席李海峰，泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗西，中宣部原副部长胡振民，国家民族事务委员会原副主任、十三届全国政协民族和宗教委员会副主任罗黎明，国家科技部原副部长刘燕华院士，国家卫生部原副部长、中国女医师协会会长何界生等40余位国家级领导及相关政府领导出席，对传统医药发展成果和第四届国际瑶医药·传统医学学术大会给予高度评价。

本届大会吸引了来自美国、日本、韩国、澳大利亚、法国、德国、加拿大、新西兰、意大利、印度、马来西亚以等42个国家和地区的医学专家代表，推荐学术报告36个，收到学术论文219篇，再创历史新高。本届大会立足传统医药临床，通过传承、创新、转化、合作、联盟多重方式，以科学精神探讨癌症及慢性病治疗最新学术理念，分享国际传统医学创新成果。

汇聚优势医疗力量，探讨医学难题

面对当今世界癌症高发态势，攻关癌症等疑难疾病一直是国际医学界核心的研究领域。本届大会作主会场报告的专家包括：中国民族医药学会瑶医药分会会长覃迅云教授分享的《医学走入误区，健康路在何方》；国医大师李佃贵分享的《浅谈浊毒理论与瑶医的共通之处》；北京瑶医医院魏兴德教授分享的《瑶医减法医学模式下透皮吸收疗法在临床治疗中的应用》等。主讲专家分别从当前肿瘤精准医学研究角度出发，肿瘤领域最前沿学术成果进行分享，以帮助国内外学者更好地了解彼此之间的研究理念与成果。

其中，覃迅云教授主旨演讲分享的《医学走入误区，健康路在何方》成为大会专家研讨最热的学术焦点。覃迅云教授在主旨演讲中指出：医院越建越大，医疗设备越来越先进，病人却越来越多，这已经成为全世界各国最大的公共卫生问题。不是医疗技术不够高，也不是医疗设备不先进，这是因为“疾病谱改变，医学走入误区”。随着世界经济和社会的发展，人类的疾病谱发生了根本的改变，“疾病谱”已经由传染病和营养不良为主转变为由营养过剩、不良生活习方式引起的疾病，扶正进补的传统医学模式已经不能适应当今疾病谱。

立足临床，瑶医“减法生态医学模式”为现代疾病防治提供解决方案

纵观历史发展，医学上的每一次进步，都是因疾病谱的改变而倒逼医学进步。覃迅云教授在瑶医“减法生态医学模式”破解医学难题的学术报告中指出：当今在强大的西医面前，人们越来越不信任传统医药，认为传统医药见效慢，疗效不好。其实并不是传统医药治疗效果不好，是因为疾病谱发生了改变。过去的中国人一生都在和饥饿作斗争，得病也是因营养不良造成的，因此扶正用补药的医学模式自然管用，而当前人们普遍营养过剩，致病因素也是因为体内毒素垃圾太多而不能清除，阻塞经络窍道而形成的。瑶医有“半通为病，不通为癌”的认识。因此，现代人在疾病治疗上，用加法反而会增堵，治疗效果当然不理想。瑶医“减法生态医学模式”契合现代人的发病机理，特别在治疗肿瘤、红斑狼疮及糖尿病、心脑血管疾病等慢性病方面具备突出的临床治疗效果。

在本届大会上，六位顶级专家在大会上进行了《中医药民族医药在新时期发挥的特色优势》的学术论坛。中国民族医药学会瑶医药分会会长覃迅云教授作为论坛主持人首先指出：这是当前医院越建越多，医疗设备越来越先进带给医生最大的尴尬。面向未来，民族医药在新时期疾病领域诊疗应发挥其特色优势，化解当今医学难题。论坛上六位中国健康领域领导和专家就民族医学独特的医学科学优势，从诊断，治疗、特色、优势、治未病、养生等多个层面进行了深入探讨！把脉民族医药发展，利用民族医药优势，为健康中国建设贡献民族医学的强大力量。

作为每年一届的国际瑶医药·传统医学学术大会，传承与创新并举。本届大会不仅提出了《医学走入误区》的学术观点和瑶医“减法生态医学模式”创新理念，也有民族医学面对疾病谱改变后特色优势的“思想碰撞”。本届大会瞄准民族医学对重症与慢性病的临床治疗，科研创新发展前沿，关注民族医学科研动向，推行民族医学精准医疗方案，提升整体传统医学水平，为全国传统医学及相关学科同道奉献了一场精彩纷呈的学术盛宴。