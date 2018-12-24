双方配合好，同步到高潮

法国进行的一次针对成年男女的调查发现，很多人愿意在性爱中和伴侣同时达到性高潮。但男人和女人性快感的“步调”常常不一致，能够同时达到高潮的时候不多。这时候，伴侣们可以尝试以下方法，来实现双方的高潮一致。

多交流。交流是保持性爱和谐的最好方式。因为性爱是你和伴侣最亲密的时刻，性爱过程中，你可能不清楚对方是即将达到高潮，还是离高潮很远，这时只要问一声就会知道。如果快感步调不一致，可以改变一下姿势，给快感迟缓的一方增加一些刺激，那么期望已久的同步高潮就须臾可待。

急则缓之。一般来讲，男人的性快感比女人快得多。性爱过程如同两个人一起跑步，如果女性觉得自己落在了后面，可以让男伴的动作轻一些、慢一些，延缓他的高潮。如果男方难以延缓射精时间，可以戴一个阴茎环，在阴茎勃起之前，将它套在阴茎根部，阴茎环不但可以使阴茎更坚挺，还可以延缓射精时间。女性在性交前也可以先用性玩具给自己“热身”。

不纠结同步高潮。两个人同步性高潮不容易出现，所以不要给自己太多压力，两个人都享受到了性快感是最重要的。相反，各自在达到高潮时，应该放下一切杂念，尽情享受就好。如果你始终对同步高潮念念不忘，就会忘了体会当下的快感，反而不利于任何一方的性爱体验。

知道自己的感觉。知道自己喜欢的动作、爱抚哪里感受更好，这一点很重要。双方可以通过自慰了解自己的身体，也可以在与伴侣交合的过程中体会自己的性感受。了解自己的敏感区后，告诉伴侣怎么做能让你激情澎湃。对女性来说，不要太过害羞，和男伴交流时不要含糊其词或回避这个话题，直言不讳才能让男人听懂，而且男伴肯定会愿意按你吩咐行事。

事后多讨论。如果一番努力后仍没能同步高潮，不要因此郁闷，两人可在结束后讨论一下这次的性爱感受，沟通哪里还能做得更好。下次开始前，回忆一下之前的甜蜜时光，然后带着愉悦的心情再次上床，你们的性爱会更和谐更快乐。也许无心插柳柳成荫，不经意间就达到了同步高潮。（易春水 编译）