从古至今，人们对女性高潮的探究从来没有停止过，不同于男性高潮的明确指标——射精，女性要达到高潮并不容易，有时候还被蒙上神秘的面纱。为何男女高潮有如此大的差异？加拿大两性知识网站“奇想网”为我们解开男女性高潮的差异与奥秘。

1.男女性高潮表现不同。男性的性高潮大部分以射精为表现，射精时间非常短暂，只有3~10秒。男性射精、高潮来临时通常会伴有肛门收缩。相较而言，女性高潮表现形式更多样复杂。性高潮时，女性的生理表现主要有：阴蒂胀大突出，随高潮跳动；阴道的括约肌会间歇式收缩；阴道分泌物增加；女性会喊叫或无意识地发出呻吟；有一些女性高潮时分泌物会大量涌出，称为女性潮吹。女性的高潮状态，不会像男性一样马上消退，往往仍陶醉其中，这称为“余韵”。而且，一些女性高潮后会精神饱满，皮肤非常红润。

2.实现高潮的方法不同。男性性高潮来得简单直接，只需要适当刺激男性生殖器，特别是龟头，就可能射精达到高潮。

女性达到性高潮的路径更多，只有25%的女性表示可以仅通过阴道抽插就达到稳定、持续的性高潮，大多数女性需要接受阴蒂刺激才能达到高潮。而且，通常女性需要接受阴道、阴蒂的双重关照才能达到高潮。总之，女性达到高潮的道路是“漫长曲折”的，有时花时间、费心思也未必能实现，而且很可能今天管用的方法技巧，到明天就不好使了。

3.女性阴蒂重要又有神秘色彩。女性阴蒂密集地分布着神经末梢，数量超过男性龟头上的神经末梢，其唯一目的就是为了获得快感。然而，许多人，无论男女，性爱中常无视阴蒂的存在，甚至根本就找不到它。性爱中许多女性的阴蒂需要足够的刺激，才有可能达到高潮，需要夫妻间不断探索实践。

4.对女性高潮的认识仍存偏见。尽管性高潮令人期待，但长久以来，女性性高潮要么被忽视，要么被男人拿来炫耀。传统的教育观念里，也不太把女性高潮当回事。甚至一些女性觉得通过阴道性交未能达到高潮是自己的问题。现实中，许多男人只关注自己的性爱感受，射精后就倒头去睡，而不管女人是否达到了高潮。因此，从平等的角度认识男女性高潮的差异，彼此满足，性爱才能更和谐。▲