胰岛素抵抗 不妨换个思路来研究
日前，浙江省宁波市中医院肾内科钟光辉等人负责的“复方黄芪当归汤对胰岛素抵抗和肾损害的干预作用”获得2017年浙江省中医药科学技术奖三等奖。
目前，某一病证常存在症与证、症与病、证与病的多重关系。其中对症治疗所面对的是疾病的某一临床现象，如痛风病急性发作；辨证治疗面对的是证候，机体在致病因素作用下某一时相所发生的综合临床表现，包括年龄、体质、禀赋，以及所处的地理、季节、气候等因素的影响；审病治疗面对的则是疾病的病因、发病机制、机体的组织病理与功能损害，包括其临床表现。
在“审病—辨证—治病”诊疗思维的指导下，钟光辉等人开展了相关中医药对代谢综合征（MS）防治的探索研究。众所周知，代谢综合征发病机制尚不清楚，目前认为MS属于多源性疾病，遗传基因、饮食结构不合理及长期紧张、焦虑、抑郁、缺少运动锻炼、生活起居无规律等为其致病因素。
中医学典籍亦无MS称谓，但对其临床表现，如肥胖、消渴、眩晕和胸痹等则有详尽和系统的论述。祖国医学认为，其发病与肝、脾、肾三脏有关，多由痰浊、瘀血、郁热、毒邪、气血阴阳失调等因素所导致。鉴于MS病因的多样性、发病机制的复杂性，靶器官损害的程度也有所差异，综合干预为其主要防治手段。“复方黄芪当归汤对胰岛素抵抗和肾损害的干预作用”研究发现复方黄芪当归汤辨证论治，能够降低MS大鼠TC、TG、FBG、FINS及HOMA-IR值，提示其有降血脂、血糖，降低血清胰岛素水平，改善MS大鼠的胰岛素敏感性的作用。同时，研究发现对MS大鼠体重增加有一定的减缓作用。而肥胖则是代谢综合征的核心组成成分，是代谢综合征诊断的首要条件。由此也一定程度说明，上法治疗更具意义。
当然，代谢综合征肾损害是其继发于代谢综合征的结果。各单因素均可引起和加重肾脏损害，如肥胖相关性肾病、糖代谢紊乱肾损害、高血压肾硬化症，以及MS患者脂代谢异常持续存在也能导致肾小球硬化，高尿酸血症致尿酸盐沉积于肾小管-间质引起慢性痛风肾病等。既往研究认为，代谢综合征肾损害与代谢综合征的证候特点基本一致，按照其病证特点，复方黄芪当归汤根据中医理论辨证治病，也确证其无论在防治MS方面，还是在缓解肾损害发生方面均具有显著作用。
“复方黄芪当归汤对胰岛素抵抗和肾损害的干预作用”研究表明，中药治疗组中MMPs、TIMPs水平均较模型组显著下降。通过提高MMPs的活性，下调TIMPs的表达，提高两者比例水平，可减轻ECM集聚，对减轻肾小球硬化有重要意义。
中医学的特色之一是整体观，整体观不仅是“大致”的，更应该是“细致”的。但传统辨证，由于“能见度”受时代的限制，在不少情况下,“有诸内（未）必（一定都）形诸外”，这就可能将微细而又重要的证据遗漏，虽然正确地把握了病人的一般性质，却无法了解其某些细节。辨证治“病”的思维方法是利用现代检查手段如胃镜、X线、B超、生化、病理等，甚至可以从蛋白分子水平研究炎症因子、信号通路等所获得的客观信息，拿来为我所用，以拓展“四诊”的广度、深度和内涵，进一步帮助明确病位，理解器质和病理改变的实质性细节，对疾病认识更清晰。结合总体和细节的认知，按辨证论治的理法方药去治疗具有特定病名的某些疾病，有助于提高医疗质量，并可使疗效客观化、可重复，更具公信力和说服力。
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