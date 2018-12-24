老人失眠，少用安定类药

前不久，65岁的王阿姨和老伴一起到药师门诊咨询。据两人描述，王阿姨在半年前一个早上起床上洗手间时，自觉双腿无力，在洗手间跌倒骨折了，而且最近她的记忆力也越来越差，经常前一天的事都不记得。药师询问王阿姨的疾病和用药史后发现，王阿姨3年前因为经常失眠、多梦、易醒等原因，长期服用一种安眠药——艾司唑仑，王阿姨的问题很可能就出在这种安眠药上面。有些安眠药容易让人记忆力变差，也就是俗话说的脑子“断片儿”了，老年人应谨慎使用。

艾司唑仑，是一种常用的安眠药，属于安定类药物。因为它的出现，很多人获得了舒适快乐的高质量睡眠，所以它又叫“舒乐安定”。它的副作用也同时给人们带来了麻烦。大量临床医学研究表明，安定类安眠药（一般名字中含有西泮、唑仑），很容易让人出现嗜睡、步态不稳、记忆力衰退、注意力不集中等副作用，也被称为“宿醉效应”。对于本就或多或少有上述情况的老年人来说，这些副作用无疑是雪上加霜。加上老年人本身骨质疏松等原因，摔倒后更容易骨折。所以，王阿姨的骨折也与这个药相关。不过，这类药物对认知的影响是可逆的，只要停药一段时间以后，大部分认知功能是可以得到恢复的。

那么，有失眠痛苦的老年人，选择哪种药物最为合适呢？近年来，有很多非安定类的新型安眠药上市，它们具有高效、低毒、成瘾性小、半衰期短、“宿醉效应”更小，且能够明显缩短入睡时间、延长睡眠时间、提高睡眠质量、不破坏睡眠结构等优点。部分药物对认知功能的影响也比较轻微，如扎来普隆、佐匹克隆等，比较适合睡眠质量不佳的老年人使用。但是，因为老年人的药物代谢较慢，这类药物应在专业医生的指导下减量服用。当然，这类药物仍存在使患者产生依赖性的风险，所以不建议长期使用。

最后提醒，频繁失眠应尽早看医生，在医生的指导下，通过心态调节、生活作息调整、短期药物干预等手段尽快地恢复规律睡眠。