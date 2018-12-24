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前列腺癌术后是否要停药

2018年12月24日08:34 来源：人民网-生命时报

安徽读者杨先生问：我2016年确诊为前列腺癌，接受雄激素补充治疗，今年拿掉了睾丸，睾酮没变低，PSA是0.01，一直吃比卡鲁胺和戈舍瑞林。现在有的医生说我应该停一个药，也有医生说两个药都该停，我不清楚应该怎么办。另外看报纸说，内分泌治疗后2~3年会出现抵抗，那么出现抵抗后还有什么治疗方法呢？

重庆肿瘤医院泌尿肿瘤科主任医师罗宏解答：晚期前列腺癌的初期基础治疗为内分泌疗法，它包含去势治疗（定期打针或睾丸切除）和口服药物抗雄激素治疗。该患者已经进行了睾丸切除，因此后期不再需要定期使用戈舍瑞林药物去势；口服比卡鲁胺的抗雄激素治疗可根据患者具体病情选择长期使用或停药。有部分前列腺癌患者内分泌治疗持续1~2年后开始进入“去势抵抗期”，但这类患者仍然需要持续治疗，由于此时已经耐药，就需要更换药物治疗方案，比如进行全身化疗或口服阿比特龙等新型内分泌治疗药物。

患者目前的具体治疗方案还需要结合具体病情而定：比如治疗前PSA情况、治疗后PSA下降到最低值时间、前列腺病理结果、有无骨转移或者内脏转移、有无淋巴结转移等。建议您携带相关病历资料到泌尿肿瘤专科诊治。

(责编：李轶群、杨迪)


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