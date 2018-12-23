叶黄素可“补眼” 但不宜过量

随着生活水平的提高、人们预期寿命的延长，加上各种电子产品的普及，现代人用眼的时间明显增加了，患上眼病风险也相应增多，黄斑病变便是其中的一种。

广州中医药大学第一附属医院眼科教授黄仲委提醒，由于黄斑病变可致盲，预防比治疗更为重要。

黄斑病变可致盲，不局限于中老年

“黄斑病是致盲性眼病，不仅局限于中老年人，青年人也可发病。”黄仲委教授说，这种眼病经常被很多人误解，以为是眼睛里长了一块黄色的斑，其实不是这么回事。

他解释说，黄斑人人皆有，它是眼底视网膜非常重要的一个解剖部位，是视觉最敏锐的地方，这里汇聚了专门感受色彩和强光的视锥细胞。平常我们眼睛所注视的目标便投影于此处，每个人视力好坏、有无色盲都与它关系密切。

我们眼底视网膜的这个部位之所以叫做“黄斑”，是因为这个它富含一种色素——叶黄素。据黄仲委教授介绍，叶黄素是很好的抗氧化剂，可以保护黄斑视网膜脉络膜组织，减少光损伤，滤掉蓝光，使我们的视力能维持正常。在各种黄斑病变中，老年性黄斑变性以及高度近视引起的黄斑变性是成人致盲的主要原因。

“黄斑变性，尤其是长了脉络膜新生血管的黄斑变性，一直是眼科界公认的难治疾病之一。”黄仲委教授说，目前尚无特效的口服药物可以治愈黄斑变性，其他治疗手段也各有优缺点。

比如，根据黄斑病变的性质可选用激光光凝、光动力治疗，但是对视网膜有一定破坏，视力提高有限。抗新生血管生长因子药物做眼内注射，可以抑制新生血管生长，在一定程度上可提高患者视力。但需要多次反复注射才能维持疗效，而且需要警惕眼内感染的风险。

黄斑病变防比治更重要，叶黄素补过量肝有负担

黄仲委教授提醒，想远离黄斑病变，预防比治疗更显重要。日常除了要避免强光直接刺激眼睛，还要避免长时间用眼，并预防和控制好高血压、高血脂、高血糖等可能影响全身健康的慢性病。特别要戒除吸烟、酗酒等不良习惯，饮食上应少吃油腻、刺激的食物。

“叶黄素对黄斑的视觉功能的维护显得尤为重要。”黄仲委教授指出，由于叶黄素在人体不能自身合成，而且随着年龄的增长会不断被消耗，需要通过适当的食物摄入进行补充。一般正常成年人每天大约需摄取6毫克叶黄素。如果用眼时间长，存在光刺激、不良生活习惯等，消耗的叶黄素会更多。

“叶黄素虽属保健品，但是过量摄取叶黄素会对肝脏造成负担，建议每日用量大约为12毫克。”他说，市面上的叶黄素补充剂一般是每片含叶黄素10毫克，建议每天一片即可，并采取间断服食，可以咨询眼科医生，尝试吃一个月歇一周为好。

现在儿童、青少年近视发病率高，很多家长咨询能否服用叶黄素改善，黄仲委教授认为叶黄素不是防治青少年近视的首选保健品。他分析说，因为青少年近视的发生与用眼过度疲劳，眼肌痉挛，眼轴拉长有关，主要原因不是视网膜、黄斑的毛病，维生素AD和B1更有利于眼球的发育。

补充叶黄素，可以这样吃

黄仲委提醒，高度近视、干眼症、糖尿病视网膜病变、退化性视网膜黄斑病变等人群更应注意叶黄素的足量补充，平常应注意适当食用富含叶黄素的蔬菜、水果，如：玉米、胡萝卜、西红柿、菠菜、甘蓝、绿花椰菜、南瓜、山药、赤小豆、黑木耳、海带、核桃、红薯、黑芝麻、猕猴桃、柑橘、山楂果、红枣、芒果、葡萄等。

他从中医的角度介绍说，枸杞子等子类药多有明目的作用，现代药理分析发现其中含有丰富的叶黄素，补肝肾明目的中药古方如杞菊地黄丸、石斛夜光丸、驻景丸等就是以枸杞子为主药。

有需要的人群，可在中医师的指导下，尝试用枸杞子15克，咀嚼或泡茶来帮助“护眼”。而下面这个富含叶黄素的食疗方，感兴趣的街坊也不妨一试——

六一汤

材料：马铃薯一只、玉米一只、胡萝卜1根、猪瘦肉（或去皮鸡肉）100克、五指毛桃50克~100克、西红柿1只。

做法：将食材洗净备好，加入适量水煲汤，每周一次，喝汤吃肉菜。

特点：此汤有成分六种、分量皆为一，故命名为六一汤。此汤口感佳，老少咸宜，有助健脾益气养眼。中小学生近视、用眼过多，中青年眼干、眼疲劳，老人黄斑变性、白内障、眼底病皆可常喝。（记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）