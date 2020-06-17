黄斑变性、糖尿病视网膜病变 眼底疾病知多少？

眼底是眼球内后部的组织，主要包括视网膜、视乳头、黄斑等结构，这些部位的病变统称为眼底病。眼底病是一类危害视觉能力的疾病，我们经常会听到的糖尿病视网膜病变、视网膜脱落、黄斑变性等比较严重的致盲的眼科疾病都属于眼底病范畴。

黄斑变性是什么？糖尿病患者发生视网膜病变的几率高吗？

2020年6月19日10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京大学第三医院眼科主任医师窦宏亮、北京大学第三医院眼科副主任医师郭彤进行视频直播，为大家系统讲解眼底疾病如何预防及治疗，千万不要错过。

专家简介：

窦宏亮，北京大学第三医院眼科主任医师、副教授，博士、硕士导师，眼底病内科主任。大学毕业于第四军医大学，硕士毕业于解放军医学院。1984年-2000年曾在解放军总医院眼科工作、2000-2003年于火箭军总医院工作，任眼科主任，2004转业到三医院眼科。1996-2000年曾于以色列希伯来大学哈大萨医学院、魏兹曼研究所及美国纽约医学院深造，从事视神经再生、视网膜新生血管、黄斑病变、青光眼临床基础研究，同时也参加了美国的高眼压等多中心临床研究。

擅长：玻璃体视网膜手术、眼底病、眼外伤救治

郭彤，1992年毕业于北京医科大学医学系，获医学学士学位。1992-1995年，在北京医科大学第三医院眼科任住院医师。1995年进入北京大学医学部（原北京医科大学）研究生院学习，于2000年毕业并获医学博士学位。此后在北京大学第三医院北京大学眼科中心工作至今，历任住院医师、主治医师和副主任医师。中华医学会眼科分会会员。曾于2006年参加卫生部香港健康快车扶贫项目，任辽宁铁岭站、青海平安站医务主任，施行了大量白内障复明手术。

擅长：临床和科研工作以葡萄膜炎和眼部免疫相关性疾病为主要方向。对老年性白内障和各种复杂白内障的手术治疗有丰富的经验，，尤其擅长激光治疗眼底疾病。

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或两者兼有引起。糖尿病时长期存在的高血糖，导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。

糖尿病视网膜病变是糖尿病患者中常见的致盲疾病，但发病早期如果能及时发现并且获得规范的治疗，多数可以摆脱失明的危险。几乎所有的眼病都可能发生在糖尿病患者身上，糖尿病患者发生青光眼、白内障这些眼病的几率明显高于非糖尿病人群。

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