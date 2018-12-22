泰康拜博口腔品牌升级  开启全民口腔健康时代

12月21日，“新模式 新联动 新生态”——泰康拜博口腔品牌升级发布会在北京举办。拜博口腔正式更名为泰康拜博口腔，发布了5款口腔保险产品，以“保险+医疗”的全新商业模式，提升品牌价值。会议现场，嘉宾就非公医疗的发展与变革、专科连锁经营之道以及“凯撒模式”在国内口腔行业的机遇与挑战等问题展开探讨。

伴随着国家“健康中国”战略的实施、中产崛起、消费升级，越来越多的人开始注重健康投资，口腔健康成为现代人生活品质的重要组成部分，口腔行业快速发展，新业态呈现多元。数据显示，2017年我国口腔市场规模已达850亿元以上，人均医疗支出比十年前翻了一番。随着经济发展，国民对口腔健康的重视程度提升，潜在需求不断释放，口腔消费已成为新的消费热点。

泰康拜博口腔全新升级

今年6月，泰康保险集团战略投资拜博口腔，在资金、客户、品牌和产品等方面全方位赋能。泰康拜博口腔从医疗品质、专家、服务、保险支付四大维度全面升级，泰康拜博口腔新品牌全新出炉。近500位优秀口腔医生加盟泰康拜博口腔，硕士占比上升4%，博士占比上升1.5%，客户初诊量提升了30%，业绩打超18个亿，覆盖全国50余个城市的信息化管理体系上线。

发布会上，泰康保险集团副总裁、泰康健康产业投资控股有限公司首席执行官、泰康拜博口腔董事长刘挺军阐述了升级后的品牌愿景与定位，泰康拜博口腔致力于为中高端人群提供优质口腔医疗与健康服务，追求极致客户体验，以“凯撒模式”，打造中国最大的高端口腔连锁集团。

第一个吃螃蟹的人，探索口腔领域的“凯撒模式”

“凯撒模式”是“保险+医疗”的代名词。客户通过购买保险的方式成为凯撒医疗集团的会员，就医时只需根据疾病种类，负担一小部分费用，其他均由保险公司承担，并按照所购买的险种享受不同的医疗保健服务。医疗保险、医院、医生三位一体的“凯撒模式”，降低了消费者近20%的医疗费用。

“打造医疗保险与医疗服务的闭环，有利于降低医疗成本。”泰康保险集团董事长兼首席执行官陈东升表示。泰康将口腔保险产品与医疗服务相结合，大大方便客户，让客户享受到更优质、更实惠的产品和服务，在口腔专科领域积极探索“凯撒模式”，是泰康的重要创新。

据《第三次全国口腔流行病学调查》显示，我国全民口腔患病率高达90%以上，但治疗率只有10%，绝大多数口腔科医疗费用并未被涵盖在基本医保范围内，大大降低了人们进行口腔治疗和保健的意愿。

在此背景下，泰康拜博口腔联合泰康在线推出了成人版、儿童版、普惠版E齿康齿科保险产品，全面涵盖了预防保健、意外齿科治、综合治疗等内容，并即将推出种植牙治疗险、正畸治疗险专项治疗产品，以更好地满足用户的口腔治疗需求。口腔险的出现，标志着泰康保险集团探索“健康险+医疗”模式迈出第一步。

产品升级，撬动“价值医疗”付费模式

本次发布会上，泰康拜博口腔发布了口腔服务产品，并与中国工商银行、卡瓦中国等企业客户达成战略签约。

该产品为团体客户全面提供包括口腔科普教育、口腔预防保健、口腔疾病治疗、口腔日常维护在内的，全周期、全方位口腔健康管理服务。

目前，我国大部分口腔医疗服务是按项目收费，泰康拜博口腔推出按人按年付费的模式，从源头上避免出现过度检查和治疗，减少医疗浪费，让医生主动参与到客户的健康管理中，达成医疗控费和提供高品质医疗服务的双重目的，撬动了口腔行业的“价值医疗”，泰康健康产业投资控股有限公司副总裁兼泰康拜博口腔首席执行官朱正宏表示。

泰康拜博口腔以企业团体为单位，将全周期的口腔医疗健康管理服务，带上普及的“快速通道”，同时也是迎合企业关爱客户、员工健康的需求。

企业生命的红线，坚守医疗本质

作为一家医疗服务企业，医疗质量与医疗安全永远是最需要坚守的本质所在。泰康拜博口腔力求打造高质量、更安全、服务完善的医疗服务体系，通过医疗风险防范及日常医疗质量监测与管理，为客户提供高品质的口腔诊疗服务。

泰康拜博口腔不断优化医生队伍的同时，还打造了一支由美国、韩国、欧洲等国外专家组成的国际口腔专家团队，这些国际专家有着专业的国外医学教育背景、丰富的国际医疗经验，能够为客户提供国际化口腔医疗服务。

每一位踏入泰康拜博口腔的客户，从接诊、治疗，直到离开，都能体验到流畅、贴心、人性化的诊疗流程。医生关注的不仅仅是口腔疾病，而是将客户视为一个整体，耐心倾听他的全部诉求，用医生的专业知识和技能给客户最适宜的诊疗方案。

泰康保险集团董事长兼首席执行官陈东升表示，“要树立‘以客户为中心’和‘质量为王、体验至上’的管理理念，为每一位客户提供专业安全、人文关怀、极致体验的健康服务。泰康将始终顺应时代发展潮流和人民群众的切实需求，专注主业、专注专业，构建大健康产业生态体系，全面服务国家大民生。