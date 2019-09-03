进行口腔修复治疗时突遇停电 医生用手机灯光照明完成治疗

9月1日下午，贵州兴义市一变压器突然起火，导致部分用户停电，这其中就包括一家口腔医院。而此时，一场口腔修复治疗还正在进行之中，由于停电，整个治疗室一片黑暗，多名工作人员用手机进行照明，帮助医生完成了对患者的治疗。

9月1日14时35分，兴义市桔山街道丰源市场惠康医院斜对面一变压器发生燃烧。受变压器起火影响，贵州兴义京州口腔医院发生断电。

“当时我正在给一名患者做口腔矫正治疗，突然停电让我们医生和患者都吓了一跳。”医院技术院长郑六林昨天告诉北京青年报记者。

郑六林说，口腔矫正治疗不能算是手术，但是在治疗时患者需要躺在牙科综合治疗台上，综合治疗台是需要用电的，包括照明、电钻设备、气压设备都需要用电，一旦停电，很多治疗是无法进行的，“我们的手术室内是有应急电源的，但是一般的治疗台并没有。”

北青报记者了解，停电时，患者的矫正治疗已经进行到尾声，“如果当时中止治疗，会给病人带来疼痛等影响，当时我们就想着用手机进行照明继续进行治疗。”医院工作人员闵先生说，“郑院长当时有三名助手，加上患者家属，大家掏出手机进行照明，保证郑院长的手术能够继续进行。”

郑六林说，当时的治疗因为进入尾声，所需要的用电的治疗器械不多，基本可以“手动”完成，“相比于专业的无影灯，手机照明的光线更刺眼一些，而且会形成影子，这就要求我们必须特别小心。好在经过十多分钟的治疗，完成了后面的收尾工作。”

郑六林告诉北青报记者，自己做牙医已经有20多年的时间，在以前也曾遇到过治疗中途停电的情况，“好在这次治疗情况不太复杂，算是一个‘小插曲’吧。”（记者 付垚）