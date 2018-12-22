家有儿女，常备外用三宝

孩子在成长过程中，一些外伤总是在所难免。儿童的皮肤娇嫩，血管丰富，角质层较薄，对外来细菌等刺激物的敏感性较高，在同样部位涂抹外用药时，吸收要比成人多，所以给宝宝选择外用药，家长一定要慎之又慎。以下三种外用药安全性较高，适用于儿童，家中不妨常备。

小儿消毒之宝：碘伏。碘伏是将碘溶于聚乙烯吡咯烷酮制成的，用它消毒伤口，对皮肤、黏膜刺激很小。碘伏并非碘酒，碘酒溶剂就是紫药水，里面含有酒精，会使伤口产生刺痛感。孩子出现外伤的时候，很多家长可能会习惯性地想到红药水、紫药水，其实这两种药水对皮肤的刺激比碘伏要大得多，对于皮肤娇嫩的儿童并不适用。碘伏则比较安全，它可广泛用于一般外伤的皮肤、黏膜消毒。

小儿皮炎之宝：鞣酸软膏。新生儿的皮肤非常娇嫩，护理起来也比较麻烦，一不小心就有可能出现一些肌肤上的问题，比较常见的就是尿布皮炎（俗称红屁股），孩子的皮肤上会出现一些红色丘疹，潮红、肿胀，严重的甚至会糜烂、皮损、渗液等。鞣酸软膏具有收敛作用，可起到保护皮肤黏膜、止血的功效。另外，它还能帮助孩子缓解疼痛，防止细菌感染。但要注意的是，不建议预防性使用鞣酸软膏，而是要在有症状时使用。

小儿止痒之宝：炉甘石洗剂。炉甘石洗剂的主要成分为炉甘石和氧化锌，具有收敛、保护、止痒的作用。它是一种十分温和的外用药，只作用于皮肤的表面，基本不会进入血液被全身吸收，安全性高，婴幼儿都可以使用。如果孩子长痱子、被蚊虫叮咬、出湿疹等，都可以用它，一般出水痘、荨麻疹等也可以涂抹止痒，一日2~3次。需要注意的是，如果皮肤有破损，不宜使用该药。

最后提醒家长注意，这些外用药物虽然比较安全，但由于个体存在差异，每个宝宝对药物的反应是不一样的。家长一定要注意观察孩子的皮肤是否有瘙痒等药物过敏症状，用药后若有不适症状，应停止用药并及时就医。▲