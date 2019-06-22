每到夏季，蚊虫开始肆虐，不时有人带着满身的大红包、小红包来求治于皮肤科医生，医生诊断为虫咬皮炎。那么，什么是虫咬皮炎呢？虫咬性皮炎又可称“丘疹性荨麻疹”，主要与节肢动物的叮咬有关，常见的如螨、蚊。以夏、秋季多见，由于昆虫种类的不同和机体反应性的差异，可引起叮咬处不同的皮肤反应。一般为红色水肿性丘疹，风团或淤点，表面可出现小水疱，严重可见大疱，皮损中心可见叮咬痕迹，好发于暴露部位和腰周，自觉刺痛，灼疼，奇痒。

有些患者会有这样的疑问，自己没有觉得被什么虫子咬过，为什么会出现这么多的疹子，并且疹子会陆续出现呢？其实，虫咬皮炎是一种过敏性疾病，无论是大人还是孩子都可能因为蚊虫叮咬导致过敏而患病，婴幼儿和儿童患病的几率更高一些。换句话说，患者身上的疹子不全是被虫子咬的，虫子很有可能只叮咬了一下，但却把自己的唾液、体液注入到人的皮肤中，而后激发了人体的过敏反应。如果这种过敏反应不被控制住，疹子就会陆续扩散。因为每个人的体质不同，所以出现了丘疹性荨麻疹后病程的长短也不一样。大多数皮损会在一周左右自行消退，消退后会出现色素沉着，随着时间的推移，这种色素沉着能逐渐消退。但是也有体质敏感的患者，病情往往反复发作。当然，如果患者反复被叮咬，也会出现脱敏作用，此病多见于7岁以内的儿童。成年人发病大多因为体质敏感或在身体免疫功能紊乱的情况下。

现代医学治疗虫咬皮炎常规应用抗组胺类药，一般多采用既有抗组胺作用、又有镇静效果的苯海拉明或者二代抗组胺药，对严重者可用激素类药物。葡萄糖酸钙片和维生素C口服有一定辅助疗效，常常与抗组胺类药配伍应用。外治对症处置，根据皮损表现可选择具有止痒、消炎作用的洗剂或乳剂外搽，但如有继发感染，应先控制感染。

中医经典《外科正宗》云：“恶虫乃各禀阴阳毒邪而去……如蜈蚣用钳，蝎蜂用尾……自出有意附毒害人……”中医认为虫毒侵入肌肤，蕴积化热，与气血相搏，故有红肿、水疱、瘀斑；虫毒入里，毒热内结，故发热，胸闷，尿黄；舌红、苔黄、脉数为热毒内盛之象；治以清热解毒，祛凤止痒。方用五味消毒饮合黄连解毒汤加减。外治可用1％薄荷三黄洗剂外搽。继发感染可用马齿苋煎汤湿敷，然后搽青黛散油膏，或外搽颠倒散洗剂。因为此病患者大多为婴幼儿，对西药耐受性差，或担心有一定副作用，所以临床多选中医药治疗此病。

预防对于减少虫咬皮炎的发生至关重要。首先，消除生活环境中蚊虫滋生的场所，经常清除环境周围杂草、杂物。家庭中养猫、狗等动物，会增加螨虫、跳蚤生长机会，如果已有宠物应做好宠物的清洁和预防。室内避免放置地毯，凉席需定期清洁处理且暴晒，床上不用草编织品，因草编织品内容易藏匿小虫，肉眼看不见，当皮肤接触后，容易被小虫袭击。其次，孩子在玩耍时应尽量避免草丛、灌木丛、树林、沼泽地等潮湿的地方；外出时不要让身体暴露太多，露出的皮肤涂抹上专用防蚊露；不在地面上直接铺垫睡觉；尽量避免在黄昏蚊虫活动高峰时外出玩耍。第三，搞好个人卫生。夏季出汗多，易吸引蚊虫叮咬。经常洗澡可以去除身上的汗味，洗澡水温不宜过高，以30摄氏度至40摄氏度为宜。同时勤换衣服及床单，居室内保持空气流通、环境整洁，避免潮湿。

（北京朝阳区中医医院副主任医师）