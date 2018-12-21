山西读者武女士咨询：我一受寒就会感到胃和腹部胀痛、食欲不振，常吐出清水，大便也不成形。当地医生让我每天用开口花椒25粒，慢火微炒，晨起空腹或饭前20分钟喝温开水送服，连服20天到一个月。请问这个方子能治好我的胃病吗？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：胃腹冷痛、食欲不振、呕吐清水、肠鸣便溏等症状属于脾胃虚寒型消化不良。花椒既是调味品又是中药，味辛性温，归脾、胃经，有芳香健胃、暖脾止泻、温中散寒、除湿止痛、杀虫解毒、止痒止泻等功效，可治呕吐、风寒湿痹、虚寒胃痛、阴痒带下、湿疹、齿痛等证。花椒用于脾胃虚寒型消化不良效果最佳，这类病人多胃动力不足，花椒则能兴奋胃肠平滑肌，促进唾液分泌，增加食欲，同时有抗菌、抗腹泻作用。患者有脾胃虚寒表现时，均可服用本方，也可配伍生姜、白豆蔻，效果更佳。

需注意的是，阴虚火旺、肺胃火热者以及孕妇忌服本方。使用前应排除胃及十二指肠溃疡、糜烂、肿瘤等器质性病变。患者平时当节制饮食，禁吃生冷，注意保暖，减少压力和保持心情舒畅。▲