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慢性腰痛，涂擦艾叶蟹壳酒

蒲昭和

2019年07月11日13:55 来源：人民网-生命时报

成都中医药大学中医药情报部副研究员 蒲昭和

慢性腰痛是现代人的常见病之一，它多与腰肌劳损、腰椎退行性改变等有关，也常因久坐或过度劳累而加重。在此，推荐一个缓解慢性腰痛的方子，读者朋友不妨一试。

具体为：取艾叶30克、蟹壳（晒干后炒黄）30克，浸入500毫升白酒，一周后用酒涂擦腰部，一日2~3次，连用7~10天。方中，艾叶属菊科植物，我国各地多有分布，常生于路旁、山沟、荒野。其味辛、苦，性温，归肝、脾、肾经，擅长调理气血，能温经通络、祛寒逐湿、活血止痛，民间常以艾叶煎汤熏洗治关节疼痛。蟹壳为中华绒螯蟹（俗称河蟹、大闸蟹）的甲壳，其味咸，性寒，主要功效是破瘀消积，可治瘀血积滞、胁痛等症状。白酒有活血止痛之效。艾叶、蟹壳共同泡酒外用，有温经除湿、活血止痛的功效，对于慢性腰背痛，或寒湿引起的肌肉冷痛、关节痛等，都有较好的效果。

需要注意的是，蟹壳炒黄后质地变疏松，经酒泡后成分才更易析出，所以需炒制后用。

(责编：李轶群、杨迪)


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