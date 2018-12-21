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射干生姜缓解咽喉痛

北京佑安医院中西医结合中心主任医师 杨华升

2018年12月21日14:15 来源：人民网-生命时报

进入秋冬季以来，由于气温偏冷、雾霾频繁光顾，很多人声音嘶哑、咽喉肿痛，但又没有发热及鼻塞流涕等感冒症状，这属于咽喉炎的表现。中医认为，外界环境刺激、空气质量不良是外因，阴虚火旺、辛辣刺激是内因。这类患者可以试服射干生姜汤。

取射干5克、生姜5克、蝉蜕5克、薄荷3克、海带30克，加水适量煎煮15分钟后饮用，每日一剂。方中，射干清热降火、利咽止痛，为治疗咽喉肿痛的常用药。蝉蜕和薄荷也均有清热利咽的作用。中医有所谓“取类比相”的思维方式，因蝉鸣声音嘹亮，故蝉蜕有开音之效，这是基于药效的一种解释方法，而不是古人的臆想。海带具有清热化痰、软坚散结、利水滋阴的功效，可以治疗咽喉及声带息肉。以上四味药物药性偏凉，体质偏寒、胃脘不适患者服用后可能产生胃寒等不适，妙在加入少量生姜，温胃散寒，既能制约其他四味，使药性平和，还具有疏散风寒的作用。全方组方巧妙，不寒不热，不但可缓解急性咽痛，对于慢性咽炎、长期咽喉肿痛甚至伴有息肉的患者，以及有上述症状的感冒初期患者也有效果。孕妇服用需谨慎，使用前应咨询医生。(杨华升)

(责编：李轶群、杨迪)


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